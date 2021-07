Mocne słowa premiera i jedna decyzja rządu. Nagle Włosi ruszyli się szczepić

Włoski rząd wydał rozporządzenie, zgodnie z którym od 6 sierpnia jedna dawka szczepionki przeciwko koronawirusowi uprawniać będzie wszystkich w wieku od 12 lat do wejścia do restauracji w zamkniętych pomieszczeniach, do teatru i kina, do udziału w różnych imprezach sportowych, wstępu na basen, do siłowni, na targi, zjazdy, do parków rozrywki i salonów gry.

Włoski rząd zdecydował, że nadal będą zamknięte dyskoteki.

Koronawirus na świecie. Zdecydowane stanowisko włoskiego premiera

Premier Włoch Mario Draghi poproszony o komentarz do głosów niektórych polityków, przeciwnych szczepieniom odparł kategorycznie: – Apele, by się nie szczepić, to zachęcanie do tego, by umierać.

– Niech Włosi się szczepią, muszą chronić siebie i swoje rodziny – wezwał.

Draghi wyjaśnił, że tzw. Green Pass, czyli unijna przepustka COVID-19 nie jest „kaprysem” rządu, ale warunkiem, by nie zamykać ponownie poszczególnych branż. – Bez szczepień trzeba będzie znowu wszystko zamknąć – podkreślił Draghi.

Jednocześnie zaznaczył: – Lato jest spokojne i chcemy, aby takie pozostało.

Włosi ruszyli po szczepienia. Efekt decyzji rządu

Rząd Mario Draghiego zmiany dotyczące przepustek COVID-19 ogłosił w czwartek, a jeszcze tego samego dnia zaczęły spływać informacje, że te działania przynoszą pierwsze efekty.

Wkrótce po wieczornej konferencji prasowej premiera szef władz regionu Liguria Giovanni Toti poinformował: – W ciągu dwóch godzin po wystąpieniu Draghiego zapisy na szczepienia podskoczyły; przyjęto ich 5 tysięcy.

– A zatem cel, jaki wyznaczył premier, został osiągnięty – ocenił gubernator regionu w telewizji RAI.

– Chciałbym, aby te decyzje stanowiły motywację do zaszczepienia się dla wszystkich, którzy wbrew wszelkim dowodom naukowym i zdrowemu rozsądkowi jeszcze tego nie zrobili – dodał Toti. W stolicy Ligurii, Genui z możliwości zaszczepienia się podczas otwartej nocy z czwartku na piątek, zorganizowanej przez lokalne władze, skorzystało ponad dwa tysiące osób.

Dotychczasowy bilans szczepień we Włoszech to 63,7 mln podanych dawek. Szczepienia zakończyło prawie 29 milionów osób, czyli 53 procent ludności.