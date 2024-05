Tusk zwrócił się do prezydenta. Powiedział, czym różni się Donbas od Śląska

Donald Tusk przemawiał na European Economic Congress w Katowicach. Szef polskiego rządu przekonywał, że Europa jest absolutnie unikatowym miejscem – w sensie geograficznym – i fenomenem w sensie historycznym.

– Jeżeli mówimy o chronieniu istoty Europy, to mamy na myśli naszą kulturę, np. rzadkie języki. Mam nadzieję, że usłyszy to pan prezydent. Nie trzeba się bać Śląska, nie trzeba się bać wspólnot etnicznych, języka śląskiego; to wielkie dziedzictwo – przekonywał premier. Odniósł się w ten sposób do doniesień, z których wynika, że głowa państwa nie podpisze ustawy uznającej język śląski za regionalny.

Ślązacy domagają się tego od lat. Tusk apeluje na międzynarodowym forum

Tusk pytał zgromadzonych, czy wiedzą, czym różni się ta „antyeuropa”, ten polityczny Wschód od Zachodu, której chcemy i powinniśmy bronić. – Różni się tym, czym dzisiaj Donbas od Śląska. Dwa podobne narody, dwa w jakimś sensie podobne miejsca, zagłębia wydobywcze – tłumaczył.

– Nie jedźcie tam dzisiaj, ale uwierzcie tym, którzy tam byli. Ja byłem. Jak wrócicie na Śląsk, to zobaczycie, czym się różni tamten porządek, który próbuje nam narzucić Mińsk, Moskwa, czy inne autorytarne reżimy od tego, co mamy my tutaj na Śląsku. Liczę na was wszystkich bez wyjątku, w Polsce, na Śląsku i w Europie. Liczę na panią, droga Ursulo, liczę na wszystkich ludzi dobrej woli, że te następne pięć lat Europy będzie pięcioleciem europejskiego triumfu.

Według danych ze spisu powszechnego z 2021 roku, narodowość śląską deklaruje 585,7 tys. osób, z czego 231,8 tys. osób wskazuje ją jako „pierwszą”. Co więcej, 457,9 tys. osób wskazuje, że używa mowy śląskiej jako języka domowego, a 53,3 tys. osób twierdzi, że używa w domu wyłącznie tego języka.

