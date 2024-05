Bez przełomów na komisji ds. afery wizowej. Świadek odmówił składania zeznań

Na wtorek zaplanowano przesłuchanie byłego prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka oraz byłego prezesa Grupy Azoty Tomasza Hinca przed komisją ds. afery wizowej. Chwilę przed planowanym przesłuchaniem były prezes Orlenu opublikował oświadczenie, w którym poinformował, że się na nim nie stawi. Jak tłumaczył, nie został formalnie poinformowany o wezwaniu.

Na przesłuchaniu stawił się Tomasz Hinc, jednak szybko okazało się, że nie będzie zeznawał.

Tomasz Hinc przyszedł na posiedzenie z prawnikiem. Zamieścił oświadczenie

– W związku z ciążącym na mnie obowiązkiem zachowania tajemnicy ustawowo chronionej, odmawiam składania zeznań — oznajmił. Hinc dodał, że oświadczenie o odmowie trafiło także do sekretariatu komisji, przed posiedzeniem.

– Nadejdzie taki moment, kiedy zapytam, czy pan ma jakiś wniosek. Jeśli tak, to wtedy będzie pan mógł go zgłosić. To nie jest ten etap – odpowiedział szef komisji, Michał Szczerba.

Były prezes Azotów zamieścił w sieci „Oświadczenie wezwanego wraz z wnioskiem o zwolnienie z tajemnicy ustawowo chronionej”.

„(…) Mając powyższe na względzie, kierując się zasadą lojalności wobec Spółki Grupa Azoty S.A. oraz bezwzględnym obowiązkiem ochrony informacji stanowiących tajemnice prawnie chronione, wezwany na podstawie art. 11c ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1024, ze zm., określanej dalej skrótem „u.s.k”.) odmawia złożenia zeznań (….)” – czytamy w nim.

We wtorek prawniczka doradzająca komisji ds. afery wizowej przez 20 minut rozmawiała z pełnomocnikiem Tomasza Hinca o prawidłowości odmówienia zeznań. Ostatecznie nie doszło do przesłuchania świadka.

Grupa Azoty to jedna ze spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z udziałów wykonuje Minister Aktywów Państwowych. Skarb Państwa ma 33 proc. akcji Grupy. Tomasz Hinc został odwołany z funkcji prezesa 19 lutego 2024 r.

Czytaj też:

Obajtek nie stawił się na przesłuchanie. Zostanie doprowadzony siłą? Ekspert wyjaśniaCzytaj też:

Tyle Daniel Obajtek może zapłacić za nieobecność na komisji. Kwota szokuje