Matura z języka polskiego. Tematy wypracowań wyciekły do sieci

Matury w Polsce ruszyły. O godz. 9:00 maturzyści przystąpili do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. W nowej formule trwa on cztery godziny.

Jak co roku przy okazji egzaminu dojrzałości licealiści poszukują informacji o przeciekach z j. polskiego. Jeszcze przed rozpoczęciem egzaminu internauci interesowali się „Balladyną” Juliusza Słowackiego – statystyki Google Trends pokazują, że zagadnienie najczęściej było wyszukiwane na Podkarpaciu, Podlasiu i Lubelszczyźnie. Przed godz. 9:00 trendującym zagadnieniem były także „egoizm” i „egoizm w literaturze”. W internetowych trendach przebijają się także hasła „Zbrodnia i kara” oraz „Wesele streszczenie”.

Przed końcem egzaminu do sieci wypływają także tematy zadań oraz wypracowań, które nie muszą się pokrywać ze wspomnianymi hasłami. Często dzielą się nimi licealiści, którzy najszybciej wyszli z sali.

Tematy maturalne z języka polskiego. Bunt oraz relacje z drugą osobą?

Konto twitterowe Matura 2024 poinformowało o tematach wypracowań, z którymi mieli zmierzyć się licealiści. W sieci można znaleźć rzekome zdjęcie arkusza.

Do wyboru mieli tematy:

1. Bunt i konsekwencje dla człowieka.

2. Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka?

W wypowiedzi pisemnej uczniowie musieli się odwołać do lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz do wybranych kontekstów. Oficjalnie tematy poznamy po zakończeniu egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalny arkusz dopiero po godz. 14:00.

Radio Eska informuje, że krótsze zadania dotyczyły m.in. znajomości „Potopu” Henryka Sienkiewicza. Zadaniem była ocena prawdziwości podanych stwierdzeń. W innym zadaniu można było zdobyć punkt za wyjaśnienie symboliki złotego rogu w „Weselu” Wyspiańskiego.

Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym odbędzie się 20 maja o godzinie 9:00. Aby uczeń zdał egzamin, musi uzyskać do najmniej 30 procent. Egzaminy ustne z polskiego rozpoczną się 11 maja i potrwają do 16 maja oraz od 20 do 25 maja.

