Hołownia o immunitecie Wosia: Realne jest głosowanie na najbliższym posiedzeniu Sejmu

We wtorek Adam Bodnar wysłał do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posła PiS Michała Wosia. – Zarzuty dotyczą nadużycia funkcji przez funkcjonariusza publicznego oraz nadużycia zaufania – mówił prokurator generalny. Chodzi o sprawę zakupu licencji na Pegasusa ze środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Marszałek Sejmu: Realne głosowanie ws. immunitetu Wosia na najbliższym posiedzeniu

O dalsze procedury związane z tym wnioskiem był pytany marszałek Sejmu Szymon Hołownia na antenie TVN24.

– Załatwiajmy sprawy. Są zeznania, są dokumenty, są poważne podejrzenia, proszę bardzo wniosek o uchylenie immunitetu, zarzuty ze strony prokuratora, sąd, kara. Ludzie muszą widzieć, że ta maszyna rzeczywiście jedzie, a nie że my po prostu gadamy o tym, że tamci robili coś źle. Oni muszą być rozliczani, jeżeli robili coś źle – mówił. – Moje służby informują, że wniosek ws. immunitetu pana Wosia do nas już trafił. Trafił już do rutynowej kontroli od strony formalnej – tłumaczył na temat samego wniosku.

Prowadzący rozmowę dziennikarz dopytywał, czy będzie głosowany niezwłocznie.

– Tak. Procedura jest rutynowa, zawsze taka sama. Druk wpływa do Sejmu, trafia do analizy służb prawnych. To zwykle trwa kilka dni. Przypuszczam, że w przyszłym tygodniu będę miał ten wniosek zaopiniowany. I niezwłocznie wyślę go do komisji immunitetowej – zapowiedział Hołownia. – I później jest decyzja komisji, kiedy przygotuje sprawozdanie. Realne jest, że na następnym posiedzeniu Sejmy, jeżeli do tego czasu komisja się zbierze, rozpatrzy ten wniosek i przedstawi sprawozdanie, że będziemy ten wniosek głosować na najbliższym Sejmie. Nie wyobrażam sobie, żeby to wykroczyło poza kolejny sejm czerwcowy. Myślę, że w czerwcu powinniśmy mieć tę sprawę przegłosowaną – dodał.

Hołownia o aferze wokół Funduszu Sprawiedliwości: Kwintesencja obrzydliwości

Hołownia był też pytany o całość afery wokół Funduszu Sprawiedliwości.

–Ja już wiele widziałem rzeczy w wykonaniu Zjednoczonej Prawicy, ale w tej aferze z Funduszem Sprawiedliwości jest jakaś taka kwintesencja tej obrzydliwości. Fundusz, który był powołany do tego, żeby ratować najsłabszych spośród nas, pokrzywdzonych, ofiary przestępstw, wykorzystywany jako partyjna skarbonka, albo do podsłuchiwania przeciwników politycznych, albo do wspierania szpitali, które operują „pierwsze kolano Rzeczpospolitej Polskiej”, albo do robienia po prostu zwykłych wałków, bo to trzeba nazwać po imieniu i finansowania na lewo partii politycznej w okresie poszczególnych kampanii w poszczególnych okręgach – wskazywał Hołownia.

– To jest jakoś bardzo symboliczne, zebrane w jednym miejscu, cała ta etyczna degrengolada, całe to etyczne bankructwo tamtego obozu, który z Polską na ustach, który z pieśniami patriotycznymi, gnąc się przed ołtarzami, po prostu kradł pieniądze ludziom. Ludzie to widzą. Mam wrażenie, że to się skończy dużą demobilizacją elektoratu PiS przed najbliższymi wyborami – dodał.

