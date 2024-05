Rzecznik PiS odpowiada na taśmę z jego udziałem. „Wielkie mi halo”

Od ubiegłego tygodnia Onet publikuje zapis z taśm, które nagrał Tomasz Mraz – były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości, a obecnie informator prokuratury. Mają być one dowodem na nieprawidłowości w funduszu, który w założeniu utworzono, by pomagać ofiarom przestępstw. W praktyce dotacje zasilały m.in. podmioty z małym doświadczeniem i, według doniesień medialnych, wybierane arbitralnie przez byłego ministra Zbigniewa Ziobrę.

Zapis rozmowy z Rafałem Bochenkiem. Padło pytanie o środki dla OSP

– Minister Romanowski otrzymywał polecenia od ministra Ziobry, minister Ziobro sam prowadził rozmowy z podmiotami – mówił na komisji ds. rozliczeń PiS Tomasz Mraz. We wtorek Onet opublikował poniższy zapis rozmowy Rafała Bochenka z Marcinem Romanowskim. Miała ona zostać przeprowadzona w 2021 lub 2022 r. Rozmowa nie odbyła się w trybie głośnomówiącym. Na samym początku głos Bochenka był jednak dość wyraźnie słyszalny:

Marcin Romanowski: Rafał Bochenek… Szybko odbiorę. Cześć Rafale!

Rafał Bochenek: À propos Funduszu Sprawiedliwości. Czy wy realizujecie jakieś wsparcie za pośrednictwem funduszu dla OSP (Ochotniczych Straży Pożarnych – red.)?

Marcin Romanowski: Wiesz co, w tym roku będziemy, ale (niezrozumiały fragment – red.).

Kolejne pytanie rzecznika PiS także nie było zrozumiałe.

Marcin Romanowski: Tak, wiesz, środki chyba będą niestety mniej więcej w tej wielkości co w zeszłym roku. No to mało było. W skali kraju to było 10 milionów, nie, więc nie jest jakieś powalające (niezrozumiałe – red.). Tak to wygląda, nie? Wiesz co, ja powiem w ten sposób. Niech ludzie po prostu składają wnioski i tyle.

Odpowiedź Rafała Bochenka nie była zrozumiała.

Rzecznik PiS odniósł się do zapisu z rozmowy we wtorek na portalu X.

„Wielkie mi halo! To jest ten wielki przewał! Poseł z Małopolski dopytuje o wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej ze swojego regionu i warunki naboru w ramach grantu dla Ochotników. Strażaków, którzy dbają o bezpieczeństwo i ratują z pożarów mienie mieszkańców oraz niemal codziennie interweniują we wszelkich zdarzeniach, wypadkach na autostradzie A4 pomiędzy Krakowem, a Katowicami” – czytamy na X. Dodał, że dzisiaj „żyjemy w świecie odwróconych pojęć, gdzie działalność na rzecz dobra wspólnego próbuje się dyskredytować i deprecjonować”.

