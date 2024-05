Zbigniew Ziobro uderza w Onet. „Goebbels mógłby się od nich uczyć”

W ubiegłą środę były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Tomasz Mraz na posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. rozliczeń PiS, kierowanego przez Romana Giertycha, opowiedział o rzekomych nieprawidłowościach w przyznawaniu środków pochodzących z Funduszu. Mraz przez blisko dwa lata nagrywał kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry i przekazał prokuraturze około 50 godzin nagrań.

Miliony dla szpitala operującego „pierwsze kolano RP”

W ciągu ostatnich dni kolejne taśmy zaczęły wyciekać do mediów. W poniedziałek Onet opublikował nagranie dotyczące środków przekazywanych do szpitala, w którym leczony był Jarosław Kaczyński. W ciągu pięciu lat łącznie przekazano szpitalowi niemal 18,5 mln zł. O tym wątku Mraz mówił także wcześniej.

– Miała miejsce jedna sytuacja, która szczególnie zapadła mi w pamięć. To była umowa na półtora albo na dwa miliony, gdzie minister Romanowski powiedział mi, że jest takie polecenie, żeby taką umowę zawrzeć. Miał do nas przyjść wniosek, mieliśmy przygotować umowę i wtedy dodał: jest do zoperowania „pierwsze kolano RP” – mówił były urzędnik na posiedzeniu parlamentarnego zespołu.



Temat ten miał pojawić się w trakcie narady byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego z byłymi urzędnikami resortu zajmującymi się Funduszem Sprawiedliwości. Rozmowa, do której nagrania dotarł Onet, miała odbyć się w połowie lutego 2024 roku, a jednym z wątków miała być dyskusja na temat, jak odpowiadać na hipotetycznie niewygodne pytania w sprawie funduszu, na wypadek, gdyby powstała sejmowa komisja śledcza w tej sprawie.



Ziobro dopowiada na publikację nowych taśm: „Pseudoafera”

Do poniedziałkowego ujawnienia materiałów i informacji Onetu odniósł się w portalu X lider Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro.

„Onet ochoczo brał pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Dziś robi pseudoaferę, że pieniądze dostał też wysoce wyspecjalizowany szpital ortopedyczny w Otwocku. Za te środki szpital kupił najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny dla dzieci i światowej klasy roboty medyczne. Dzięki nim pacjenci z centralnej Polski mogą liczyć na przyszycie odciętych w wypadkach kończyn. Dotąd w tej części kraju nie było to możliwe. Fundusz swoimi dotacjami uratował przed ciężkim kalectwem tysiące ofiar” – napisał były minister sprawiedliwości. „Propagandziści Onetu teraz manipulują, pisząc, że dotacje miały związek z operacją Jarosława Kaczyńskiego. Goebbels mógłby się od nich uczyć” – dodał.



Zbigniew Ziobro pierwszy raz w odpowiedzi na oskarżenia zajął stanowisko w poniedziałek. Również w portalu X uderzył w Donalda Tuska, pisząc o „prawdziwej rodzinie Soprano”.

