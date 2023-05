Matura 2023 w cieniu skandalu. Dyrektor CKE zapowiada konsekwencje po wycieku zadań

W czwartek 4 maja rozpoczęły się egzaminy maturalne i już pierwszego dnia uczniowie poznali tematy wypracowań z języka polskiego jeszcze przed końcem pisania. Teraz doszło do jeszcze większej afery, ponieważ w dniu matury z matematyki 8 maja do mediów społecznościowych trafiły fotografie całego arkusza z zadaniami.

Dyrektor CKE o wycieku arkusza zadań

Arkusze dostępne były w sieci już trzydzieści minut po rozpoczęciu egzaminu. Rozwiązujący mieli na cały test 180 minut, więc w pewnych warunkach mogli nieuczciwie pozyskać poprawne odpowiedzi od osób z zewnątrz. Dyrektor CKE Marcin Smolik w rozmowie z PAP potwierdził, że udało się wykryć źródło przecieku.

— W internecie, ktoś znów publikował w trakcie egzaminu zdjęcia. Wiemy, kto, będziemy unieważniać zdającemu i całej sali – oświadczył. Podkreślał, że szef odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej wie, jak postępować w takim przypadku. Unieważnianie egzaminów nie jest nową praktyką. Tylko w ubiegłym roku miało to miejsce w aż 244 przypadkach, z czego za wniesienie telefonu unieważniono 48 egzaminów.

Matura 2023. Harmonogram

W dniach od 4 do 23 maja uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych przystępują do matury. Egzaminy dojrzałości są organizowane w godzinach porannych oraz popołudniowych. Dzięki temu uczniowie mogą przystąpić do wszystkich egzaminów, które chcieliby zdawać.

8 maja (poniedziałek):

9:00 – egzamin z matematyki na poziomie podstawowym;

14:00 – egzamin z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym, poziom dwujęzyczny.

9 maja (wtorek):

9:00 – egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym;

14:00 – egzamin z filozofii na poziomie rozszerzonym.

10 maja (środa):

9:00 – egzamin z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym;

14:00 – egzamin z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym;

pierwszy dzień egzaminów ustnych w godzinach ustalonych przez Zespół Egzaminacyjny.

11 maja (czwartek):

9:00 – egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym;

14:00 – egzamin z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym;

egzaminy ustne.

12 maja (piątek):

9:00 – egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym;

14:00 – egzamin z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym;

egzaminy ustne.

13 maja (sobota):

egzaminy ustne.

15 maja (poniedziałek):

9:00 – egzamin z chemii na poziomie rozszerzonym;

14:00 – egzamin z historii muzyki na poziomie rozszerzonym;

egzaminy ustne.

16 maja (wtorek):

9:00 – egzamin z geografii na poziomie rozszerzonym;

14:00 – egzamin z języka mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym;

egzaminy ustne.

17 maja (środa):

9:00 – egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym;

14:00 – egzamin z języka mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym;

egzaminy ustne.

18 maja (czwartek):

9:00 – egzamin z historii na poziomie rozszerzonym;

14:00 – egzamin z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym;

egzaminy ustne.

19 maja (piątek):

9:00 – egzamin z fizyki na poziomie rozszerzonym;

14:00 – egzamin z historii sztuki na poziomie rozszerzonym;

egzaminy ustne.

20 maja (sobota):

egzaminy ustne.

22 maja (poniedziałek):

9:00 – egzamin z informatyki na poziomie rozszerzonym;

14:00 – egzamin z języka kaszubskiego, łemkowskiego, łacińskiego oraz kultury antycznej na poziomie rozszerzonym;

egzaminy ustne.

23 maja (wtorek):

9:00 – egzamin z matematyki w języku obcym;

10:35 – egzamin z geografii w języku obcym;

12:10 – egzamin z chemii w języku obcym;

13:45 – egzamin z fizyki w języku obcym;

15:20 – egzamin z biologii w języku obcym;

16:55 – egzamin z historii w języku obcym;

egzaminy ustne.

Po zakończeniu matur uczniowie będą mogli zacząć przygotowywać dokumenty konieczne do rekrutacji na studia. Wyniki egzaminu dojrzałości ogłoszone zostaną 7 lipca. Dla tych, którym matura nie pójdzie zbyt dobrze, przygotowano egzamin poprawkowy. Odbędzie się w dniach 21-22 sierpnia.

Czytaj też:

Matura 2023. Przez jeden błąd za wypracowanie można dostać zero punktówCzytaj też:

Po co nam matura? „Osoby, które kończyły liceum na trójkach, błyszczą na studiach”