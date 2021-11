„Szczepionkowa panika” w Austrii. Powodem nowe przepisy

Osoby niezaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem, będą „praktycznie wykluczone z miejsc publicznych” – poinformował w niedzielę serwis Vienna Online. Przepisy zostały wprowadzone bezterminowo. W niedzielę wieczorem Ministerstwo Zdrowia przedstawiło szczegółowo nowe zasady, które będą wprowadzone w życie od poniedziałku w związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19.

Obowiązywać będzie reguła 2G, oznaczająca ograniczenia dostępu do różnych miejsc publicznych dla osób, które nie są zaszczepione lub przeszły COVID-19 więcej niż sześć miesięcy temu. Szczepienia będą uznawane za ważne, jeżeli od przyjęcia drugiej dawki nie minęło więcej niż 9 miesięcy.

Austria. Kogo dotyczy zasada 2G?

Przez miesiąc, do 6 grudnia, przewidziano okres przejściowy, w czasie którego będzie można dokonać brakujących szczepień. W tym czasie uznawane będą testy PCR. Specjalna zasada dotyczy osób, które zostały zaszczepione jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson – muszą one ponowić szczepienie do 2 stycznia, w przeciwnym razie nie będą uznawane za zaszczepione.

Zasada 2G dotyczy wszystkich osób powyżej 15 roku życia. Wyjątkiem są osoby, dla których szczepienie nie jest możliwe z powodów zdrowotnych, a także dzieci do 12 roku życia. W przypadku młodzieży do 15 roku życia uwzględniany jest certyfikat, wystawiany na podstawie testów przeprowadzanych w szkołach.

Bezterminowe obowiązywanie przepisów

Zasada 2G będzie obowiązywać we wszystkich miejscach publicznych – „do kina, teatru, na koncerty, do fryzjera, do studia fitness lub na imprezy sportowe będzie można pójść tylko po zaszczepieniu lub wyzdrowieniu” – wylicza Vienna Online. Reguła 2G dotyczyć będzie też wizyt w szpitalach i placówkach opiekuńczych, a także w branży hotelarskiej. Wyjątkiem będą wizyty w miejscach opieki paliatywnej i hospicjach oraz na położnictwie, gdzie można nosić maskę FFP2.

Ważność testu PCR określono na 72 godziny, testu antygenowego – 24 godziny. Maski będzie można nosić w sklepach, a także w muzeach i bibliotekach. Konieczne jest używanie maski FFP2, podobnie jak obowiązuje to od dłuższego czasu w Wiedniu. Nie ma wymogu noszenia maski „w środowiskach 2G” takich jak zajazdy czy hotele.

Nie określono, jak długo będą obowiązywać nowe przepisy. Natomiast każda placówka (szpital, teatr, restauracja) będzie miała możliwość określenia bardziej rygorystycznych przepisów na swoim terenie – np. wprowadzenie obowiązku noszenia masek lub okazania dodatkowego testu.

„Szczepionkowa panika” w Austrii. Tłumy ruszyły, by się zaszczepić

Nowe przepisy spowodowały, że liczba szczepień przeciw COVID-19 zauważalnie wzrosła. Tylko w sobotę wykonano ich prawie 32 tys., z czego jedną trzecią stanowiły pierwsze dawki – informuje „Kronen Zeitung”. W sumie w Austrii wykonano od początku minionego tygodnia 213 tys. szczepień.

Większość wykonanych w sobotę szczepień stanowiły dawki przypominające (ponad 17 tys.), a kolejne 4,3 tys. to drugie dawki (w tym dawki przypominające dla osób zaszczepionych jednodawkowym preparatem firmy Johnson & Johnson) – wynika z danych MZ. W sobotę ogółem 10,5 tys. Austriaków zdecydowało się na pierwsze szczepienie, w tym 2,2 tys. wiedeńczyków, 2,1 tys. mieszkańców Karyntii, 1,6 tys. osób z Dolnej Austrii i 1,5 tys. z Tyrolu. Według służb państwowych wzrost liczby pierwszych szczepień był zauważalny już w ciągu ostatnich kilku tygodni. Jako powód podawano zaostrzenie przepisów w miejscu pracy, a także mającą wkrótce obowiązywać zasadę 2G.

twitter

Górna Austria, kraj związkowy o najniższym do tej pory wskaźniku wyszczepienia, odnotowała szybki wzrost liczby zapisów na szczepienia i wykonanych zabiegów. Po chwilowym spadku zapisów – nieco ponad 1 tys. dziennie pod koniec października – pod koniec bieżącego tygodnia „ich liczba eksplodowała” i w piątek na szczepienia zarejestrowało się blisko 8 tys. osób.

W liczącej ok. 8,9 mln mieszkańców Austrii w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19 zostało dotąd 65 proc. osób. Najwyższy poziom wyszczepienia mają powiaty Oberpullendorf w Burgenlandzie oraz Mistelbach w Dolnej Austrii – ponad 74 proc. Najgorsza sytuacja panuje pod tym względem w powiatach Braunau am Inn w Górnej Austri (53 proc.) i Spittal an der Drau w Karyntii (56 proc.).

Czytaj też:

Naczelny „Wprost” do premiera: Wzmacnia pan antyszczepionkowców