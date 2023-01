Tej zimy może umrzeć nawet milion Chińczyków. Jest żądanie WHO

W sobotę Chiny zgłosiły prawie 60 tysięcy zgonów związanych z COVID-19 w ciągu nieco ponad miesiąca. To pierwsza tak duża liczba ofiar epidemii ujawniona przez tamtejsze władze od czasu złagodzenia polityki "zero covid". Do sprawy odniosła się Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

Rząd Chin jest powszechnie oskarżany o zaniżanie liczby ofiar śmiertelnych koronawirusa od czasu porzucenia polityki „zero covid". Jeszcze w grudniu mówiono o ledwie kilkudziesięciu zgonach, mimo przepełnienia szpitali i krematoriów. W sobotę ogłoszono, że Chiny odnotowały 59 938 zgonów związanych z COVID-19 między 8 grudnia a 12 stycznia. Kto umiera w Chinach na COVID-19? Trzeba dodać, że ta liczba dotyczy tylko zgonów w placówkach medycznych. Średnia wieku zmarłych to 80,3. 90 proc. wszystkich śmiertelnych ofiar miało ponad 65 lat. Dane obejmują 5 503 zgonów spowodowanych niewydolnością oddechową bezpośrednio spowodowaną wirusem oraz 54 435 zgonów spowodowanych chorobami współistniejącymi w połączeniu z COVID-19. To o tyle istotne, że dopiero w zeszłym miesiącu Pekin zrewidował swoją metodologię kategoryzowania ofiar śmiertelnych koronawirusa – wcześniej liczono jedynie tych, którzy umierali konkretnie z powodu niewydolności oddechowej spowodowanej wirusem, bez brania pod uwagę zmarłych z chorobami współistniejącymi. Może umrzeć nawet milion obywateli Chin Naukowcy z Uniwersytetu w Hongkongu oszacowali, że tej zimy może umrzeć prawie milion Chińczyków. Do nowych danych odniosła się także Światowa Organizacja Zdrowia. Jak czytamy w oświadczeniu – „WHO zażądała, aby tego typu szczegółowe informacje były nadal udostępniane nam i opinii publicznej". Jednocześnie podkreślono, że „WHO odnotowuje wysiłki chińskich władz mające na celu zwiększenie skali opieki klinicznej nad swoją populacją na wszystkich poziomach, w tym na intensywnej terapii".

