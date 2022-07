Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia. Pandemia koronawirusa przyśpiesza

Na rządowych stronach poświęconych SARS-CoV-2 w naszym kraju pojawiła się najnowsza aktualizacja raportu zakażeń COVID-19. Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia. W ciągu ostatniej doby odnotowano 2 853 przypadki koronawirusa w Polsce, z czego 2 424 to nowe infekcje, a 429 to ponowne zakażenia.

Przy podziale na województwa przypadki COVID-19 rozkładają się następująco: dolnośląskie (206), kujawsko-pomorskie (113), lubelskie (118), lubuskie (53), łódzkie (174), małopolskie (271), mazowieckie (511), opolskie (74), podkarpackie (105), podlaskie (79), pomorskie (217), śląskie (358), świętokrzyskie (83), warmińsko-mazurskie (135), wielkopolskie (192) oraz zachodniopomorskie (118).

Koronawirus w Polsce. Najnowszy raport zakażeń. Dane Ministerstwa Zdrowia

11 infekcji doprowadziło do śmierci pacjenta. Dwie z nich miały miejsce jedynie z powodu SARS-CoV-2, a kolejne dziewięć to wynik współistnienia koronawirusa z innymi chorobami. Po COVID-19 do zdrowia wróciło 13 osób. Nikt nie znajduje się obecnie na kwarantannie. W ciągu doby wykonano 8 931 testów, z czego 3 033 miało wynik pozytywny. 2 689 to zlecenia na testy POZ.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zdradził w radiowej Trójce, że obecnie z powodu SARS-CoV-2 hospitalizowanych jest około 1100 osób. Z kolei pod respiratorem w całym kraju przebywa ok. 20 pacjentów. Liczba ta utrzymuje się na stałym poziomie. Według statystyk od początku pandemii odnotowano 6 038 893 zakażenia. 5 945 967 z nich to nowe przypadki, a 92 926 to ponowne infekcje. Koronawirus przyczynił się do śmierci 116 486 osób, a wyzdrowiało 5 335 788 osób.

