16 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce

Ministerstwo Zdrowia przekazało we wtorek 17 marca informację o 16 kolejnych osobach zakażonych koronawirusem. Potwierdzone przypadki dotyczą:

6 osób z województwa dolnośląskiego

3 osób z województwa łódzkiego

2 osób z województwa śląskiego



2 osób z województwa wielkopolskiego



1 osoby z województwa małopolskiego

1 osoby z województwa lubelskiego



1 osoby z województwa kujawsko-pomorskiego



Odnotowano dwa kolejne przypadki zakażeń w Wielkopolsce. Pierwsza osoba to mężczyzna w średnim wieku, który przyjechał do Polski z kraju transmisji koronawirusa. Jest pod opieką lekarzy z poznańskiego szpitala. Stan jego zdrowia określany jest na średniodobry. Druga osoba to również mężczyzna w średnim wieku, w stanie dobrym przebywa obecnie w kwarantannie domowej na terenie powiatu poznańskiego. W województwie łódzkim ostatnie potwierdzone wyniki dotyczą dwóch młodych mężczyzn i kobiety po 60 roku życia. Każda z tych osób miała bezpośrednie kontakty z zakażonymi. Dwa spośród sześciu nowych przypadków z województwa dolnośląskiego to nastolatki z dziecięcego szpitala zakaźnego przy ul. Chałubińskiego we Wrocławiu. Lekarze ich stan określają jako dobry.

Kilka godzin wcześniej przekazano, że po przeprowadzeniu testów stwierdzono obecność koronawirusa u kolejnych 28 osób:

7 osób z województwa kujawsko-pomorskiego

6 osób z województwa pomorskiego

3 osób z województwa mazowieckiego

3 osób z województwa lubelskiego.

3 osób z województwa śląskiego

2 osób z województwa małopolskiego

2 osób z województwa warmińsko-mazurskiego

1 osoby z województwa opolskiego

1 osoby z województwa zachodniopomorskiego



Z informacji resortu wynika, że w szpitalu w Wałbrzychu w województwie dolnośląskim zmarła piąta osoba zakażona koronawirusem. To 57-letni mężczyzna, który miał choroby współistniejące.

Łączna liczba stwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce wynosi obecnie 221.