Polska zawiesza ruch lotniczy z Wielką Brytanią. Powodem nowy wariant koronawirusa

W niedzielę późnym wieczorem odbyło się spotkanie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone nowej odmianie koronawirusa, która pojawiła się w Wielkiej Brytanii. Zidentyfikowany w Zjednoczonym Królestwie szczep SARS-CoV-2, który charakteryzuje się większą zaraźliwością, wywołał reakcje wielu rządów unijnych państw. Na zawieszenie ruchu lotniczego z Wyspami zdecydowały się m.in. Holandia, Belgia, Włochy czy Austria.

Polska zawiesza połączenia lotnicze z Wielką Brytanią

Teraz w ich ślady idzie Polska. Jak poinformował rzecznik rządu Piotr Muller, „ze względów bezpieczeństwa loty z Wielkiej Brytanii do Polski zostaną zawieszone od północy z poniedziałku na wtorek” . Oznacza to, że ostatni podróżni przybędą do Polski 21 grudnia przed północą. Na razie nie ma informacji o obostrzeniach wobec osób, które przyjeżdżają drogą lądową, przez tzw. Eurotunel pod kanałem La Manche.

Testy dla przyjezdnych z Wielkiej Brytanii

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował z kolei, że wydał Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu dyspozycje dotyczące podróżnych przybywających z Wielkiej Brytanii. Od poniedziałku 21 grudnia każda taka osoba będzie mogła wykonać test na koronawirusa. „Proszę kontaktować się z lokalnym sanepidem” – zaapelował minister.

