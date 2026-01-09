Ile dać księdzu po kolędzie? Duchowny zdradza, co znalazł w kopertach

„Ile dać do koperty po kolędzie?” – to pytanie co i rusz przewija się na forach internetowych w okolicach Święta Trzech Króli (które w Polsce obchodzone jest co roku 6 stycznia, w 2026 r. był to wtorek).

Wątpliwości rozwiać postanowił znany duchowny – ks. Sebastian Picur, którego na TikToku obserwuje blisko 995 tysięcy użytkowników platformy. Materiał wideo, który ukazał się na jego profilu, rozgrzał internautów do czerwoności (a na pewno tych, którzy obejrzeli tylko pierwsze kilka sekund filmu). Kapłan, który cieszy się w sieci ogromną rozpoznawalnością, otrzymał pod nim blisko 28 tysięcy polubień, a liczba komentarzy przekroczyła trzy i pół tysiąca.

Wikariusz z parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Łańcucie (Parafia Łańcut Fara na terenie przemyskiej archidiecezji) już od samego początku przykuwa uwagę – trzyma bowiem w rękach białą kopertę i mówi o „inflacji”. – Księża również ją odczuwają. Jedna to chyba za mało – tłumaczy. By jednak przekonać się, co dokładnie ma na myśli, trzeba obejrzeć do końca.

Znany ksiądz pokazał, co dostał od parafian w 2025 roku. Zajrzał do kopert

Następnie duchowny sięga po czarny karton w białe kropki. – W tym roku proponuję przygotować już pudełko. Można w nim umieścić kilka kopert dla księdza. Ile, czy raczej co powinno się w nich znaleźć? Ktoś daje, bo ma taką potrzebę – i okej. Ktoś nie daje, bo nie ma takiej potrzeby – w porządku. Ale chciałbym się z wami podzielić zawartością tych oto kopert – zachęca do dalszego śledzenia materiału wideo wikary.

– W 2025 r. od moich wspaniałych parafian otrzymałem tyle różnych kopert. Jeszcze ich nie otwierałem, ponieważ wierni powiedzieli wtedy: „Proszę księdza, jak księdzu będzie trudno, ciężko, to niech ksiądz otworzy te koperty i zapozna się z ich treścią”. Przyznam, że do tej pory – dzięki Bogu – nie miałem jakiegoś poważnego kryzysu, więc tego nie robiłem. Ale pomyślałem, że poprzedni rok już za nami, więc chciałem zobaczyć, co jest w tych kopertach – przyznał.

Co się w nich znajdowało? Podziękowania i życzenia. Nie było tam pieniędzy.

