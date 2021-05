Kolejne zmiany w programie szczepień. Druga dawka szczepionek znacznie szybciej niż dotychczas

W poniedziałek 10 maja miała miejsce konferencja prasowa szefa KPRM Michała Dworczyka, który odpowiada za Narodowy Program Szczepień w Polsce. Szef KPRM mówił o aktualnych danych dotyczących programu szczepień. W ciągu ostatnich 7 dni zaszczepiono w Polsce 1,8 milionów osób. Rekord dzienny to ponad 418 tys. szczepień. W tym tygodniu do punktów szczepień trafi nieco ponad 2 miliony dawek szczepionki.

Największym wyzwaniem programu szczepień ma być w najbliższym czasie już nie liczba szczepionek, a zachęcenie Polaków do szczepień. – Według badań, osób, które chcą się zaszczepić, jest 60-70 proc. Ale oczywiście rzeczywistość to weryfikuje – stwierdził szef KPRM. Dlatego zapowiedział szeroką kampanię profrekwencyjną.

– Mamy na maj i czerwiec ponad 4,5 miliona wolnych terminów. Na te terminy cały czas się zapisują osoby zainteresowane szczepieniem – mówił Michał Dworczyk na konferencji prasowej.

Mniejsze odstępy między dawkami

Oprócz tego Dworczyk poinformował o zmianach w programie szczepień. Skrócony zostanie odstęp pomiędzy pierwszą i drugą dawką szczepionek. W przypadku preparatu firmy Pfizer/BioNTech rekomendowany czas pomiędzy dawkami zostanie skrócony z 6 tygodni do 35 dni, w przypadku szczepionki Moderny z 6 tygodni do 35 dni, a w przypadku preparatu AstraZeneki również z 12 tygodni do 35 dni.

Szybciej będą szczepieni ozdrowieńcy, którzy będą mogli zapisać się na szczepienia już po 30 dniach od pozytywnego testu, a nie po 3 miesiącach jak było do tej pory.

Zmiany wchodzą w życie 17 maja.

Kiedy szczepienia młodzieży?

Dworczyk był też pytany, kiedy ruszą szczepienia młodzieży od 16 roku życia.

– W tym tygodniu przedstawiona zostanie decyzja ws. szczepienia osób powyżej 16. roku życia. Wpływ na tę decyzję mają w pierwszym rzędzie przesłanki medyczne, ale również organizacyjne, dlatego prosimy jeszcze o odrobinę cierpliwości – mówił szef Kancelarii Premiera.

Jak zapisać się na szczepienie?

Przypomnijmy, zapisać się na szczepienie przeciw COVID-19 można na cztery sposoby: przez całodobową i bezpłatną infolinię pod numerem 989, elektronicznie przez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl, kontaktując się bezpośrednio z wybranym punktem szczepień lub wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.

Od 9 maja na szczepienie mogą zapisywać się wszystkie osoby, które mają ukończone 18 lat.

