Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia informuje, że minionej doby wykryto 86 zakażeń koronawirusem. Dotyczą one województw:

wielkopolskiego (15)

łódzkiego (10)

pomorskiego (8)

lubelskiego (7)

małopolskiego (7)

mazowieckiego (7)

śląskiego (7)

dolnośląskiego (5)

warmińsko-mazurskiego (4)

zachodniopomorskiego (4)

podlaskiego (3)

świętokrzyskiego (3)

podkarpackiego (2)

opolskiego (1)

kujawsko-pomorskiego (0)

lubuskiego (0).

Trzy zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną – podało MZ. Z powodu COVID-19 zmarły trzy osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły kolejne trzy osoby, co łącznie daje sześć ofiar minionej doby. Łączna liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii to 2 881 046 osób, z czego 75 179 zmarło.

Dane z 13 lipca. Liczba zakażonych i zmarłych była większa

W danych z dnia poprzedniego odnotowano z kolei 96 nowych zakażeń i 13 zgonów (7 osób zmarło z powodu koronawirusa, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 6 osób).

Czytaj też:

Francuzi masowo ruszyli po szczepionki. Wszystko przez zapowiedź prezydenta