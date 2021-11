Koronawirus w Polsce. Duży skok w dobowej liczbie zakażeń. Bardzo wielu zmarłych

Minionej doby odnotowano 13 644 zakażeń koronawirusem. Przypomnijmy, że dzień wcześniej informowano o 7 316 przypadkach koronawirusa, co pokazuje skokowy wzrost liczby zakażeń. Dla porównania, we wtorek 2 listopada, czyli tydzień temu, informowaliśmy o nieco ponad 4,5 tys. zakażeń. Końcówka ubiegłego tygodnia przyniosła już z kolei jednak liczby sięgające 15 tys. zakażeń.

Najnowsze dane pochodzą z województw:

mazowieckiego (2823)

lubelskiego (1605)

małopolskiego (1011)

śląskiego (859)

pomorskiego (858)

łódzkiego (795)

wielkopolskiego (783)

kujawsko-pomorskiego (770)

dolnośląskiego (704)

zachodniopomorskiego (699)

podlaskiego (640)

warmińsko-mazurskiego (607)

podkarpackiego (606)

lubuskiego (264)

świętokrzyskiego (264)

opolskiego (205)

151 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Bardzo wiele ofiar koronawirusa

Ministerstwo podało, że minionej doby zmarło aż 220 osób. 58 ofiar to osoby, które zmarły z powodu COVID-19, a 162 cierpiały przy tym także na choroby współistniejące.

W komunikacie Ministerstwa czytamy również, ile osób znajduje się w szpitalach. 11 010 to liczba zajętych aktualnie łóżek przez pacjentów z COVID-19. Do dyspozycji takich pacjentów jest z kolei 16 570 łóżek. Pod respiratorami znajduje się 914 osób. Dostępnych jest łącznie 1 477 takich urządzeń. Kwarantanną objętych jest 381 895 osób. 2 758 458 to oficjalna liczba ozdrowieńców.

Koronawirus. Ile zachorowań w szczycie czwartej fali?

– Jeśli porównamy tę falę z ubiegłoroczną, to te krzywe wyglądają mniej więcej podobnie, ale są na dużo niższym poziomie – stwierdził we wtorek w rozmowie z mediami rzecznik Ministerstwa Zdrowia dodając, że resort spodziewa się, że tym razem liczba zakażeń nie przekroczy 20 tys. przypadków dziennie. – Oczywiście, niektórzy eksperci prognozują nawet do 40 tys., ale podchodzimy do tych prognoz z dużym dystansem, bo zmieniają się one systematycznie co 2-3 tygodnie – wyjaśnił Wojciech Andrusiewicz.

Koronawirus Polska. Ile osób jest zaszczepionych?

Z informacji Ministerstwa Zdrowia wynika, że obecnie w naszym kraju wykonano 39 469 339 szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, są 20 059 964 osoby. Zgodnie z rządowymi danymi w poniedziałek w Polsce 272 558 osób przyjęło trzecią dawkę szczepionki. Dawkę przypominającą wzięło do tej pory 1 017 854 osób.

