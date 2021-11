Nieoficjalnie: Od 1 grudnia rząd wprowadzi nowe obostrzenia

Przez wiele tygodni przedstawiciele władz zapewniali, że wprowadzenie dodatkowych obostrzeń to odległy i mało realny scenariusz. 22 listopada Adam Niedzielski nieco zmienił narrację. Minister zdrowia stwierdził w rozmowie z Radiem Zet, że kwestia restrykcji nie jest przesądzona. Jak wskazał, możliwe jest, że nowe obostrzenia zostaną wprowadzone w połowie grudnia. – Chodzi o bardziej „dolegliwe restrykcje”, ale to jest czarny scenariusz działania – dodał. Jak zaznaczył, restrykcje zostaną wprowadzone tylko wtedy, gdy nie pojawi się spadek liczby zakażeń koronawirusem.

Obostrzenia 2021. Co i od kiedy może się zmienić?

Jak się jednak okazuje, nowe obostrzenia mogą wejść w życie już od 1 grudnia. Z ustaleń Interii wynika, że takie rekomendacje wydała Rada Medyczna, popiera je także minister zdrowia. Na czym miałyby polegać restrykcje? Według Interii chodzi o ostrzejsze limity osób mogących przebywać w zamkniętych pomieszczeniach.

Do sklepów, kin czy restauracji mogłoby wejść mniej osób. Obecnie jest to maksymalnie 75 proc. miejsc lub 1 os. na 10 m2. Do tych limitów nie są wliczane osoby zaszczepione. Ponadto, właściciele lokali gastronomicznych czy zarządcy obiektów handlowych mieliby być ściśle kontrolowani przez służby i sanepid.

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w Polsat News, że jeżeli pojawią się nowe obostrzenia, stanie się to w miejscach, w których faktycznie system służby zdrowia jest niewydolny. Zaznaczał, że są takie lokalizacje na mapie Polski, które już takie ryzyka stwarzają.

