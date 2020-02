Śnieżny Księżyc nadchodzi i będzie większy niż zazwyczaj. Tego dnia obserwujcie niebo

Pełnia Księżyca występować będzie od piątku 7 lutego do poniedziałku 10 lutego. W nocy z 8 na 9 lutego zobaczymy jednak pełnię specjalną zwaną Śnieżnym Księżycem. Część ekspertów (w tym Fred Espenak znany jako „Pan Zaćmienie” ) nazywa to zjawisko superksiężycem – jedyny naturalny satelita Ziemi zbliża się na najmniejszą odległość do naszej planety i jest do 14 proc. większy oraz świeci do 30 proc. jaśniej niż w apogeum. Tego zdania nie podziela np. astrolog Richard Nolle, który twierdzi, że pierwszy w tym roku superksiężyc wystąpi 9 marca. Bez względu na nazewnictwo, będzie to jednak i tak czwarta pełnia w 2020 roku pod względem wielkości tarczy Księżyca.

Nazwa Śnieżny Księżyc została wymyślona jeszcze przez rdzennych Amerykanów. Wynikała ona z faktu, że w lutym pojawiały się najbardziej obfite opady śniegu.

Czytaj także:

Orangutan wyciąga pomocną dłoń do człowieka. Piękna scena uwieczniona na zdjęciu