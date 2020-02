NASA rekrutuje kandydatów na astronautów. Wybrańcy polecą na Księżyc, a nawet na Marsa

– W tym roku obchodzimy 20-lecie ciągłej obecności na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na orbicie Ziemi i jesteśmy bliscy wysłania pierwszej kobiety i kolejnego mężczyzny na Księżyc do 2024 r – powiedział Jim Bridenstine z NASA. – Dla garstki bardzo utalentowanych kobiet i mężczyzn to szansa na zatrudnienie i dołączenie do naszego korpusu astronautów. To niesamowity czas w historii lotów kosmicznych, żeby zostać astronautą – dodał. W sieci zamieszczono też film informujący o rekrutacji.

Kandydaci na nowych astronautów musza spełnić kilka podstawowych wymagań. Przede wszystkim musza być obywatelami USA i mieć tytuł magistra w zakresie nauk ścisłych, w tym inżynierii, nauk biologicznych, fizyki, informatyki lub matematyki. Dodatkowo muszą mieć co najmniej dwa lata doświadczenia w pokrewnym zawodzie lub wylatanych co najmniej 1000 godzin czasu pilota dowódcy w odrzutowcach.

NASA spodziewa się zakończyć proces rekrutacji do połowy 2021 roku. Ci, którym uda się przez niego przejść rozpoczną dwuletni program szkoleniowy w Johnson Space Center w Houston w Teksasie. Następnie nowi astronauci będą latać amerykańskimi rakietami i statkami kosmicznymi na Międzynarodową Stację Kosmiczną, gdzie mają żyć i pracować.

Natomiast już w 2024 roku NASA planuje powrócić na Księżyc, gdzie do 2028 roku będzie prowadzić eksplorację ziemskiego satelity. Zdobycie nowych doświadczeń na Księżycu i wokół niego ma przygotować Agencję Kosmiczną do wysłania pierwszych ludzi na Marsa w połowie lat 30. XX wieku.

Oprócz spełnienia marzeń o locie w kosmos na kandydatów czekają też kosmiczne zarobki. Astronauci mogą liczyć na wynagrodzenie od 53 do 70 tysięcy dolarów.

