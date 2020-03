Witaj na planecie Wasp-76b. Naukowcy: Pada na niej... żelazny deszcz

Odkrycia tego dokonali naukowcy z Uniwersytetu Genewskiego, a wnioski opublikowali w czasopiśmie "Nature". Do szczegółowego badania Wasp-76b doszło przy pomocy tzw. VLT (Very Large Telescope) – Bardzo Dużego Teleskopu – należącego do ESO. W zasadzie to zespół czterech teleskopów optycznych, które noszą nazwy Antu, Kueyen, Melipal i Yepun. VLT jest zlokalizowany w Obserwatorium Paranal na wzgórzu Cerro Paranal (2635 m n.p.m.), na pustyni Atakama w północnej części Chile.

Planeta Wasp-76b znajduje się w odległości około 640 lat świetlnych od Ziemi. Gwiazdę, w której towarzystwie przebywa, możemy obserwować w konstelacji Ryb. Połowa planety jest zawsze skąpana w mroku, a druga połowa jest zawsze oświetlona. Na tej drugiej panuje temperatura 2400 stopni Celsjusza w dzień, a w nocy 1400 st. C.

Teraz odkryto, że na planecie występuje wyjątkowe zjawisko. – Wyobraź sobie, że zamiast mżawki – kropel wody, rozpryskują się wokół ciebie kropelki żelaza – mówi w rozmowie z BBC dr David Ehrenreich z Uniwersytetu Genewskiego.

Jak to możliwe, że na Wasp-76b pada żelazny deszcz? Dochodzi do tego na skutek silnych wiatrów, osiągających nawet 18 tys. km/h. To one sprawiają, że krążące w atmosferze żelazo w formie pary zaczyna przenosić się na ciemną stronę. Gdy panują chłodniejsze warunki, dochodzi do kondensacji. Tworzą się chmury płynnego metalu, a później pada z nich wyjątkowy deszcz.

