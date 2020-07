Udany start historycznej misji na Marsa. Gratulacje przesyłają m.in. szef NASA i... łazik Curiosity

Pierwsza misja na Marsa organizowana przez Zjednoczone Emiraty Arabskie została wstrzymana. Start miał się odbyć 14 lipca, ale nie pozwoliła na to zła pogoda w okolicach stanowiska startowego na wyspie Tanegashima w Japonii. Przygotowania do misji trwały od 2013 roku. Start miał zostać przeprowadzony we współpracy z Japońską Agencją Kosmiczną, ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury w ZEA. Sonda o nazwie „Hope” (Nadzieja), to pierwsza misja międzyplanetarna wśród państw arabskich.

Druga próba startu miała miejsce 19 lipca tuż przed północą czasu polskiego. Tym razem pogoda pozwoliła na start, który przebiegł bez zarzutów. Sonda Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmierza już w kierunku Marsa. Gratulacje przesłali m.in. szef NASA oraz... łazik Curiosity.

@MarsCuriosity: A New Hope: One more robot is on the way to Mars! Best wishes the @HopeMarsMission on the successful launch today. Enjoy the cruise, and I'll see you soon. pic.twitter.com/WD6Ma0LrVY



@esa: Congratulations @MBRSpaceCentre and @uaespaceagency on the launch of the #HopeMarsMission - have a safe trip to Mars!



@NASAPersevere: To the @HopeMarsMission: Congratulations on your launch! I wish you a successful journey and look forward to the sol when we are both exploring Mars.رحلة موفقة pic.twitter.com/AsnkYINX2C



@JimBridenstine: Congrats to the team that worked on @HopeMarsMission



@HopeMarsMission: First signal from the Hope Probe received.#HopeMarsMission

Kolejka na Marsa

Misja jest pierwszą z serii nowych projektów marsjańskich, które wystartują tego lata. Kolejna w kolejce jest chińska misja, która zakłada wysłanie na Czerwoną Planetę 23 lipca orbitera, lądownika i łazika. Zaraz potem, bo już 30 lipca start kolejnej misji planuje NASA. Jej celem jest dostarczenie na Marsa młodszego brata łazika Curiosity, o nazwie Perseverance.

Tak napięty grafik wynika z tego, że wszystkie agencje chcą wykorzystać krótkie okno, gdy Ziemia i Mars są najbliżej siebie. Takie ustawienie zdarza się tylko raz na dwa lata. Jeśli misje nie wystartują teraz, będą musiały poczekać do 2022 roku. Dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich start misji był wyjątkowo ważny, gdyż w 2021 roku kraj będzie świętował 50-lecie niepodległości. W 2013 roku premier Mohammed bin Rashid Al Maktoum zebrał śmietankę inżynierów kosmicznych i poprosił ich o przygotowanie ambitnego planu, który pozwoli w wyjątkowy sposób uczcić okrągłą rocznicę.

