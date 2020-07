Kluczowy test rakiety, którą ludzie polecą na Marsa. Oglądaj transmisję

W bazie SpaceX w Boca Chica w stanie Teksas rozpoczyna się właśnie statyczny test silników rakiety Starship. Zostanie on przeprowadzony na prototypie oznaczonym sygnaturą SN-5 („Serial Number”, czyli „Numer Seryjny”).

Kluczowy test

Jest to jeden z najważniejszych testów, jakie zostaną przeprowadzone na tym prototypie. Firma sprawdzi, czy silniki maszyny działają i prawdopodobnie, czy uda jej się wzbić w powietrze. Będzie to jednak tylko, tak zwany skok. Przeważnie oznacza to wzlecenie na około 150-200 metrów.

Wcześniej pomyślnie przeprowadzono test wytrzymałości ciśnieniowej pojazdu oraz test kriogeniczny, który pozwolił sprawdzić, czy maszyna zdoła wytrzymać tankowanie mieszanką specjalnego paliwa. Startship, podobnie, jak używana obecnie rakieta Falcon 9, napędzany będzie silnikami Merlin 1, które tankowane są zmrożoną mieszanką ciekłego tlenu i nafty.

Jednak część testów wcześniejszych iteracji Starshipa kończyło się spektakularnymi wybuchami.

Prototyp jest po to, żeby się popsuć

Elon Musk nie przejmował się poprzednimi niepowodzeniami. Zaznaczał wręcz, że prototypy są właśnie po to, aby podczas ich testów dochodziło do awarii. Dzięki temu firma wie, nad czym należy pracować, aby stworzyć możliwie niezawodną konstrukcję, na której pokładzie ludzie polecą w niedalekiej przyszłości na Marsa.