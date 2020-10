Najsłynniejszy czerwony olbrzym mniejszy i bliższy niż sądzono. Zaskakujące ustalenia naukowców

O Batelgezie zrobiło się głośno, kiedy na przełomie 2019 i 2020 roku doszło do niespodziewanej zmiany w jej jasności. Gwiazda była coraz bledsza, co sugerowało, że nadchodzi czas jej eksplozji w postaci supernowej. Po kilku miesiącach okazało się jednak, że powróciła do swojej pierwotnej jasności. Uważano wtedy, że za chwilowym przyciemnieniem gwiazdy stoi chmura kosmicznego pyłu, która ją przysłoniła.

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez międzynarodowy zespół naukowców i opublikowanego w „The Astrophysical Journal” dowiadujemy się jednak, że to nie jedyna przyczyna chwilowego przygaśnięcia Betelgezy. Naukowy ustalili, że chmura pyłu była rzeczywiście przyczyną pierwszego przygaśnięcia. Za drugie odpowiadają jednak pulsacje gwiazdy, które są zwykle wynikiem fal ciśnienia przepływających przez jej płonące wnętrze. Pulsacje występują także w naszym Słońcu.

– W tej chwili gwiazda pali hel w swoim rdzeniu, co oznacza, że nie jest bliska wybuchu – twierdzi Meridith Joyce, astrofizyk z Australian National University. – Spoglądamy na nią na około 100 000 lat przed wybuchem – dodaje.

Betelgeza. Nowe informacje na temat czerwonego olbrzyma

Współautor badania, dr László Molnár z Obserwatorium Konkoly w Budapeszcie przekazał, że badanie ujawniło, jak duża jest Betelgeza i jaka jest jej odległość od Ziemi.

– Rzeczywisty fizyczny rozmiar Betelgezy był nieco tajemniczy – wcześniejsze badania sugerowały, że może być większy niż orbita Jowisza. Zgodnie z naszymi ustaleniami Betelgeza rozciąga się tylko do dwóch trzecich tej wielkości, przy promieniu 750 razy większym od promienia Słońca – powiedział dr Molnár. – Kiedy już znaliśmy fizyczny rozmiar gwiazdy, byliśmy w stanie określić jej odległość od Ziemi. Nasze wyniki pokazują, że znajduje się ona zaledwie 530 lat świetlnych od nas, 25 procent bliżej niż wcześniej sądzono – dodał.

Mimo wszystko taka odległość oznacza, że nawet gdyby do wybuchu gwiazdy doszło szybciej niż za 100 tysięcy lat, to nie zagrozi on Ziemi.