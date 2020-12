NA ŻYWO: Druga próba startu Starshipa SN8. Zapraszamy na relację

Dziś kolejna próba startu prototypu rakiety Starship SN8 od SpaceX. Zapraszamy na relację na żywo.

Dziękujemy, że byliście z nami! 23.55 Oficjalny komunikat SpaceX: Doskonały test! Gratulacje dla zespołu 23.53 Starship wykonał niemal całą procedurę prawidłowo. Lądowanie zakończyło się jednak eksplozją. Misja przebiegła dużo lepiej, niż zakładano! 23.52 PIĘKNA KATASTROFA! Potrójne wentylowanie Starshipa. 12 minut do startu. 23.25 Do startu pozostało 20 minut. 23.15 30 minut do startu. 22.58 Ruszył oficjalny zegar odliczający do startu. Starship podejmie kolejną próbę za 46 minut. 22.55 Przypomnijmy – dzisiejszy test ma polegać na locie do wysokości 12,5 km, wykonaniu manewru ustawienia się rakiety do pozycji niemal poziomej, a następnie próba lądowania. Zanim to nastąpi Starship będzie musiał ustawić się ponownie do pionu za pomocą klap.

Ważne, aby pamiętać, że SpaceX przewiduje, że na którymś etapie misji, coś się nie powiedzie. 22.51 Zbiorniki paliwa Starshipa zostały opróżnione. Może rozpocząć się ponowne tankowanie zmrożonego paliwa. 22.40 Godzina do planowanego startu. 22.28 Trwa procedura ponownego tankowania pojazdu. 22.22 SpaceX podał nowy czas rozpoczęcia misji. Planowany start przesunięty na 23.40. 22.19 Czekamy na nowy czas rozpoczęcia misji. Zegary nadal wstrzymane na nieco ponad dwóch minutach do startu. 22.10 Okno czasowe na przeprowadzenie misji kończy się za około 2 godziny. 22.08 Z nieoficjalnych informacji wynika, że start został wstrzymany ze względu na awionetkę, która znalazła się w zamkniętej strefie powietrznej. 22.06 Oficjalna informacja SpaceX: Odliczanie wstrzymanie. Nowy czas startu zostanie podany.

Oznacza to, że misja nie została odwołana. Próba startu zostanie przeprowadzona. 22.04 Misja nie została oficjalnie przerwana. 22.03 Komenda "Hold, hold, hold". Pojazd opróżnia zbiorniki. 21.58 Pięć minut do startu! 21.53 Rozpoczęło się potrójne wentylowanie pojazdu. Przeważnie oznacza to 15 minut do startu. 21.49 Lód na Starshipie pojawia się dlatego, że tankowane paliwo jest tak zimne, że stal nierdzewna, z której zbudowany jest pojazd mrozi wilgoć, która znajduje się w powietrzu dookoła maszyny. 21.45 Transmisja SpaceX rozpocznie się za 15 minut. 21.41 Widać pierwsze ślady lodu gromadzącego się na Starshipie. To znak, że pojazd jest już tankowany. 21.38 Na rakiecie nie widać jeszcze oznak tankowania. Start może się przesunąć. 21.22 Do startu pozostało prawdopodobnie 38 minut. 21.08 SpaceX poinformował właśnie, że oficjalna transmisja rozpocznie się o 22.00. Wczorajsza transmisja rozpoczęła się na pięć minut przed próbą startu. 20.55 Samolot obserwacyjny NASA WB 57 wystartuje z Houston za około pół godziny. Oznacza to, że rozpoczęcie testu planowane jest na około 22.30. 20.47 Widać pierwszą aktywność w okolicach zbiorników z paliwem. 20.21 Tak wyglądała wczorajsza próba



twitter.com 20.11 Dziś kolejna próba startu Starshipa SN8. Ruszamy więc z naszą relacją.



Wczorajszy start został przerwany przez wykrycie nieprawidłowości w pracy jednego z silników Raptor.

Prototyp SN8 ma dziś do przeprowadzenia misję, której nie wykonał jeszcze żaden przed nim. Modele SN5 i SN6 wykonywały tak zwane „skoki”, czyli kontrolne loty na wysokość 150 metrów przy pomocy jednego silnika Raptor. Następnie udanie lądowały na pobliskim stanowisku. Dzisiejsza misja jest jednak początkiem dużo poważniejszych zadań, jakie SpaceX stawia przed swoim pojazdem przyszłości. Następca Falcona 9 wykona dziś lot na 12,5 km oraz niezwykle wymagający manewr lądowania. Jest on trudny ze względu na swoje złożone procedury i konstrukcję pojazdu.

Starship będzie bowiem wracał w kierunku Ziemi w bardzo charakterystycznej, pochylonej pozycji. Przypomina ona nieco ustawienie, w jakim w atmosferę naszej planety wracały promy kosmiczne. Położenie rakiety w pozycji niemal poziomej pozwoli na ustawienie jej w taki sposób, że specjalne płytki będą w stanie uchronić stalową konstrukcję przed ogromną temperaturą, jaka w przyszłości powstanie, gdy pojazd będzie przebijał się przez pierwsze warstwy atmosfery. Dziś oczywiście to nie nastąpi, ale firma będzie ćwiczyć ułożenie rakiety w charakterystycznej pozycji, a następnie lądowanie.

Lądowanie Stashipa. To się raczej nie uda

Specjaliści są pewni, że dzisiejsza misja zakończy się spektakularnie i będzie niezwykle widowiskowa. Są bowiem dwa rozwiązania. Albo Starship po bardzo widowiskowym manewrze udanie wyląduje, albo ten sam manewr zostanie zwieńczony ogromną kulą ognia. Obserwatorzy stawiają raczej na to drugie rozwiązanie. Elon Musk jednak nie przejmuje się takim scenariuszem. Od początku rozwoju programu Starship powtarza, że prototypy są właśnie po to, aby coś poszło nie tak. Dodatkowo w pobliskim hangarze czeka już gotowa, udoskonalona wersja maszyny - prototyp SN9, który w każdym momencie może zastąpić SN8.

Może być też tak, jak wczoraj, czyli okaże się, że zobaczymy wyłącznie dużo widowiskowego wentylowania, a następnie usłyszymy komendę "Abort".

Czytaj też:

NA ŻYWO: Start Starshipa SN8