SpaceX Elona Muska dostał historyczną szansę od NASA. Starship poleci na Księżyc

W piątek 16 kwietnia NASA ogłosiła rozstrzygnięcie konkursu na budowę systemu lądownika księżycowego, który ma odbyć lot w ramach misji Artemis. Jak informowano w kwietniu 2020 roku, o kontrakt rywalizowały w ostatnim etapie:

Blue Origin – konsorcjum National Team pod wodzą Blue Origin, prywatnego przedsiębiorstwa przemysłu kosmicznego założonego przez Jeffa Bezosa. W jego skład wchodzą jeszcze Lockheed Martin, Northrop Grumman i Draper

– konsorcjum National Team pod wodzą Blue Origin, prywatnego przedsiębiorstwa przemysłu kosmicznego założonego przez Jeffa Bezosa. W jego skład wchodzą jeszcze Lockheed Martin, Northrop Grumman i Draper SpaceX Elona Muska

Elona Muska Dynetics Dave'a Kinga

NASA wybrała SpaceX

Wszystkie te podmioty otrzymały pokaźne dotacje na rozwój swoich koncepcji. Amerykańska agencja ostatecznie postanowiła na budowę lądownika załogowego HLS (Human Landing System) we współpracy z firmą Elona Muska. Wartość kontraktu opiewa na 2,89 mld dolarów. – Ten krytycznie ważny krok prowadzi ludzkość na ścieżkę zrównoważonej eksploracji Księżyca i pozwala nam patrzeć w przyszłość w kierunku misji na Marsa – skomentowała Kathy Lueders, zastępczyni administratora NASA ds. załogowej eksploracji kosmosu. Jak podkreśliła, w misji lądowania na Księżycu po raz pierwszy weźmie udział kobieta.

Co wiadomo o Starshipie?

Lądownik HLS Starship firmy SpaceX łączy doświadczenia innych kosmicznych projektów Elona Muska. Czerpie z budowy silników Raport i historii lotów Falcona i Dragona. Starship składa się z przestronnej kabiny i dwóch śluz dla astronautów. SpaceX zapowiada, że konstrukcja będzie ewoluować tak, by w końcu dopasować ją do wielokrotnych startów i lądowań w misjach na Księżyc, Marsa i w inne miejsca. Na razie byliśmy świadkami spektakularnych eksplozji kilku prototypów Starshipa, z których większość miałą miejsce po zderzeniu z ziemią przy nieudanej próbie lądowania.

Misja Artemis. Co planują zrobić NASA i SpaceX?

Jak będzie wyglądała misja Artemis w swoim finalnym etapie? NASA przedstawiła krótki scenariusz. „Należąca do agencji potężna rakieta Space Launch System wystrzeli czterech astronautów na pokładzie statku Orion w ich wielodniową podróż na orbitę Księżyca. Tam dwaj członkowie załogi zostaną przetransferowani do należącego do SpaceX lądownika HLS, aby odbyć ostatni etap podróży na powierzchnię Księżyca. Po około tygodniu eksploracji, wejdą ponownie na pokład lądownika, by odbyć krótką podróż powrotną na orbitę, gdzie wrócą do Oriona i swoich kolegów, a następnie na Ziemię” – relacjonuje NASA.

Czytaj też:

Kolejna eksplozja Starshipa. Pojazd SpaceX rozbił się w gęstej mgle