NA ŻYWO: Pierwszy lot helikoptera na innej planecie. NASA prowadzi przełomową misję na Marsie

Helikopter Ingenuity, czyli pojazd przypominający drona, który dostał się na powierzchnię Marsa na pokładzie łazika Perseverance, wykona dziś próbę lotu. Jeśli się ona powiedzie, będzie pierwszym tego typu wydarzeniem na innej planecie. NASA porównuje to z dokonaniem braci Wright, którym udało się to jako pierwszym na Ziemi.

Transmisja z próby rozpocznie się o 12.15 czasu polskiego na oficjalnych kanałach NASA w mediach społecznościowych.

Tygodnie przygotowań

Procedura przygotowania do pierwszego lotu trwa od 4 kwietnia, kiedy to nastąpiło odłączenie helikoptera od łazika Perserverance. Pojazd był przytwierdzony do dolnej części łazika i zasłonięty specjalną pokrywą, które chroniła go w trakcie ostatnich momentów przyziemienia Perserverance na powierzchni Marsa. Następnie przez kilka dni trwało ładowanie baterii helikoptera z reaktora umieszczonego w łaziku i sprawdzanie części systemów. Od ponad dwóch tygodni jest Ingenuity już jednak zdany wyłącznie na siebie.

Chociaż nie do końca. Nawet w trakcie lotu helikoptera najnowszy łazik NASA będzie pełnił bardzo ważną rolę. Będzie on bowiem służył za swego rodzaju wieżę kontroli lotów. To on zarejestruje lot pojazdu, będzie zbierał kluczowe dla misji dane, a następnie prześle je do centrum dowodzenia NASA JPL.

Na oficjalnym profilu twitterowym łazika napisano, że kamery są gotowe do pierwszego lotu, który dostał status „go for flight”, czyli pełnej gotowości do przeprowadzenia testu.

Czytaj też:

Wiadomo, czym ludzie wrócą na Księżyc. NASA wybrała pojazd