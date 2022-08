Perseidy 2022. Gdzie będą widoczne spadające gwiazdy?

Zwyczaj, który polega na pomyśleniu życzenia, kiedy widzi się spalający meteor, ma swoje źródło w chrześcijaństwie. Wierzono, że spadająca gwiazda to dusza człowieka i przekazywano jej swoje marzenia, ponieważ odbywała właśnie podróż z czyśćca do nieba, gdzie siła wyższa zrealizuje takie życzenie. Chociaż dzisiaj wspomniany „obrzęd” nie ma już religijnego podtekstu, nadal wiele osób zdradza swoje pragnienia podczas deszczu meteorów. Najbliższa okazja do wyszeptania gwiazdom, czego się pragnie, wystąpi już w trakcie nadchodzącego weekend. Perseidy 2022 przypadają bowiem na najbliższą noc, tj. z piątku na sobotę.

Perseidy 2022. Gdzie patrzeć, aby nie przegapić meteorów?

Aktualna prognoza pogody wskazuje na to, że nie wszyscy mieszkańcy kraju będą mieli okazję do obejrzenia deszczu meteorów, a przynajmniej spotkają się z dużo gorszą widocznością niż obserwatorzy w innych rejonach. Wszystko wygląda bowiem na to, że niebo w południowych i południowo-wschodnich województwach będzie znacząco przysłonięte przez zachmurzenie oraz opady. Kosmiczny spektakl może być zatem przełożony na kolejne dni, które mogą okazać się bardziej pogodne. Chociaż noc spadających gwiazd wystąpi z piątku na sobotę, meteory będą przecież jeszcze widoczne do końcówki sierpnia.

Obserwatorzy z północnej i północno-zachodniej części kraju mogą wybrać się poza miejskie tereny, aby zapewnić sobie najlepszy widok – uliczne światła czy neony nie będą wtedy przeszkadzać w podziwianiu zjawiska. Warto jednak pamiętać, aby zdecydować się na możliwie bezpieczną lokalizację. Dodatkowo, zaleca się spoglądać na północno-wschodnią stronę nieboskłonu, ponieważ to obszar, w którym meteory mają być najbardziej widoczne. Należy się również przygotować na całonocny spektakl, bowiem jego punkt kulminacyjny powinien wystąpić dopiero nad ranem.

Co dokładnie oznacza noc spadających gwiazd?

Perseidy to rój meteorów, który cyklicznie pojawia się na naszym nieboskłonie i jest związany z poruszaniem się okresowej komety Swifta-Tuttle'a (określanej także jako 109P). Obiekt, przemierzając kosmos, wpada w różne gwiazdozbiory i pozostawia za sobą drobiny powodujące kolizję meteorów z ziemską atmosferą, czyli sierpniowe noce spadających gwiazd. Ciekawostką jest to, że kometa może w przyszłości uderzyć w naszą planetę lub satelitę, jednak przewiduje się, że nie nastąpi to przez przynajmniej tysiąc następnych lat.

