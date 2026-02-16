Tragiczny finał sprawy zaginięcia 23-latki. Makabryczna zbrodnia

Działania funkcjonariuszy z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób gdańskiej komendy wojewódzkiej oraz praca policjantów z wydziału dochodzeniowo-śledczego i wydziału kryminalnego, przy współpracy z prokuratorem, doprowadziły do przełomu ws. zaginięcia 23-letniej kobiety. Niestety, finał jest tragiczny.

Zaginięcie 23-latki. Tragiczny finał poszukiwań. Wśród zatrzymanych były partner

„Zebrany przez policjantów materiał dowodowy, z wielogodzinnych i wieloetapowych czynności procesowych i operacyjnych w tym m.in. zeznania świadków, nagrania z monitoringów, analizy kryminalne, dał podstawę do wydania przez prokuratora postanowienia o zatrzymaniu i doprowadzeniu trzech osób do prokuratury, a także przeszukania miejsc ich zamieszkania” – czytamy w komunikacie na stronie pomorskiej policji.

Jak ustaliło rmf24.pl, zatrzymani to 32-letni były partner ofiary, jego 58-letnia matka oraz kolega w wieku 37 lat. 32-latek jest podejrzany o pozbawienie wolności i zabójstwo zaginionej kobiety oraz zbezczeszczenie jej zwłok (spalenie ich), za co grozi mu dożywocie.

Makabryczna zbrodnia. Zabił, a potem spalił? 37-latkowi grozi dożywocie

Z kolei 37-latek odpowie za niezawiadomienie o zbrodni organów ścigania (mimo że miał mieć wiedzę zarówno o sprawcy, jak i miejscu pozostawienia zwłok) oraz zacieranie śladów poprzez pomoc w ukryciu zwłok i rzeczy pokrzywdzonej. Grozi mu 5 lat pozbawienia wolności. 58-letnia kobieta usłyszała z kolei zarzut dotyczący składania fałszywych zeznań, za co grozi jej również 5 lat więzienia.

Wobec dwóch mężczyzn w wieku 32 i 37 lat decyzją sądu zostało zastosowane tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. 58-letnia kobieta została objęta dozorem policyjnym.

