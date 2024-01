Pełnia Księżyca w styczniu. Wilczy Księżyc zalśni na niebie

Styczniowa pełnia Księżyca będzie pierwszą w tym roku. Już pod koniec miesiąca na niebie zalśni tarcza Srebrnego Globu, rozjaśniając mrok styczniowej nocy. Z pierwszą pełnią w roku związana jest pewna legenda, dlatego nosi ona nazwę Wilczego Księżyca.

Co to jest pełnia Księżyca?

Pełnia to faza Księżyca, w czasie której Srebrny Glob znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. Dla mieszkańców Ziemi wygląda wtedy jak niemal idealny okrąg. W czasie pełni Księżyc mocno lśni na niebie, wydaje się nie tylko ogromny, ale i bardzo bliski.

Z pełnią Księżyca związanych jest wiele przesądów. W tym szczególnym czasie nie powinno sprzątać się w domu, przesadzać roślin, a nawet wykonywać zabiegów medycznych. Kobiety w ciąży mogą natomiast spodziewać się, że pełnia wywoła u nich nie tylko problemy ze snem, ale i przyspieszy wizytę na porodówce.

Kiedy zobaczymy Wilczy Księżyc?

Styczniową pełnię Księżyca będziemy mogli oglądać już 25 stycznia od godziny 18:54. Nosi ona nazwę Wilczego Księżyca, ponieważ dawniej wierzono, że w tym szczególnym czasie wilki wyją najbardziej przeraźliwie w całym roku. Pełnia ta nazywana jest również Lodowym Księżycem.

Styczniowa pełnia przebiegnie pod znakiem Lwa, przez co ma szczególne znaczenie. To czas, który charakteryzuje siła i odwaga, idealny moment na podejmowanie wyzwań i wychodzenie ze swojej strefy komfortu. To również moment na odkopanie swoich pasji i wyzwolenie z siebie długo tłumionej kreatywności.

Jak pełnia Księżyca wpływa na zdrowie?

Pełnia Księżyca wywołuje duży wpływ na samopoczucie i funkcjonowanie człowieka. Przede wszystkim może oddziaływać na jakość snu – gdy Srebrny Glob pojawia się na niebie jako idealny okrąg, wiele osób skarży się na bezsenność, koszmary nocne i częste wybudzanie ze snu.

Naukowcy badają, jak oddziaływanie faz Księżyca wpływa na pracę ludzkiego mózgu. Jest bardzo możliwe, że aktywność naszego mózgu jest ściśle skorelowana z fazami Księżyca.

