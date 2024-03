Kiedy pełnia Księżyca w marcu? To będzie Pełnia Śmierci

Pełnia Księżyca w marcu nosi nazwę Robaczego Księżyca lub Skrzypiącej Pełni. Nazwa odnosi się do zakończenia zimy i nawiązuje do czasu przełomu, w którym się znajdujemy. Wiosenna pełnia przez wielu uważana jest za wyjątkową, niektórzy przypisują jej nawet magiczne moce.

Co to jest Skrzypiąca Pełnia?

Skrzypiąca Pełnia to pełnia Księżyca, która następuje na przełomie zimy i wiosny. W tym roku przypada już na początku sezonu wiosennego. Jej nazwa nawiązuje do skrzypiącego śniegu, ale też i do życia budzącego się na nowo po zimie (stąd Robaczy Księżyc, co odnosi się do robaków pełzających po ziemi).

Kiedy jest marcowa pełnia Księżyca?

Pełnię Księżyca będziemy mogli oglądać na niebie 25 marca br. Maksimum zjawiska nastąpi o godzinie 08:01. Jeśli warunki pogodowe będą sprzyjać, każdy z nas będzie mógł obserwować Srebrny Glob gołym okiem.

Jak wpłynie na nas Robaczy Księżyc?

Wiosenna pełnia może być przez nas silniej odczuwana niż poprzednie. Jest to związane z przesileniem wiosennym, które może odbierać nam energię, wywoływać rozdrażnienie i obniżenie nastroju. Jeśli dodamy do tego pełnię Księżyca, problemy ze snem, kiepskie samopoczucie i zły humor mogą być dla nas trudniejsze do wytrzymania niż zwykle.

Osoby wrażliwe w czasie pełni (już kilka dni wcześniej i nawet kilka dni później) odczuwają zmiany nastrojów. Mogą mieć trudności z koncentracją, ciężko im zmotywować się do wykonywania codziennych obowiązków. Wśród objawów zwiastujących zbliżajacą się pełnię wymienia się przede wszystkim trudności z zasypianiem i pogorszenie jakości snu. Wiele osób w tym czasie ma dziwne sny, nie może w nocy odpowiednio wypocząć.

Pełnia a zmiana czasu

Pełnia Księżyca będzie widoczna 25 marca, a zmiana czasu nastąpi niemal tydzień później, 31 marca 2024 roku. Nie powinno to spotęgować złego nastroju czy problemów ze snem.

Warto pamiętać, że wiosna jest trudnym okresem dla organizmu, w którym powinniśmy dać sobie trochę czasu na przestawienie się na aktywniejsze funkcjonowanie. Zimą nasze organizmy przechodzą w stan spoczynku, mamy mniej aktywności niż wiosną i latem, co pozwala nam odpocząć i zregenerować siły. Gdy dni stają się dłuższe, a temperatury wyższe, mamy ochotę korzystać z życia i spęzać jak najwięcej czasu na zewnątrz. Dobrze jest stopniowo wydłużać swoje aktywności, by nie przemęczyć już i tak obciążonego zimą organizmu. W innym wypadku dolegliwości odczuwane przy pełni czy zmianie czasu (problemy ze snem, zmęczenie, rozdrażnienie) mogą tylko się nasilić.

