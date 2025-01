Skąd się wzięła woda na Księżycu? Naukowcy obalają jedną z teorii

Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego pochylili się nad zagadką wody na Księżycu. To zasób kluczowy dla przyszłych misji kosmicznych i w dalszej perspektywie stworzenia stałych baz na Księżycu oraz Marsie. Naukowcy są przekonani, że istnienie takich miejsc będzie zależne od dostępu do wody.

Skąd wzięła się woda na Księżycu?

Na podstawie próbek z misji Apollo sugerowano trzy źródła wody na Księżycu. Mówiono o pierwotnych zasobach, które znajdowały się tam już w chwili powstawania samego ciała niebieskiego. Druga wersja to kometa, uderzająca o powierzchnię ziemskiego księżyca. Trzecia to reakcja wodoru z wiatru słonecznego z tlenem w księżycowej glebie.

Trzecia z tych hipotez została właśnie podważona, dzięki analizie próbek skał, przywiezionych przez misję Apollo 9. Badano głównie izotopy tlenu zawarte w wodzie. Wyniki pokazały, iż zdecydowana większość wody pochodziła z wewnętrznych zasobów Księżyca lub z uderzających w jego powierzchnię komet.

Współautor badań opublikowanych w „Proceedings of the National Academy of Sciences” tłumaczył, że potwierdzone zostały zdroworozsądkowe teorie. Maxwell Thiemens podkreślał, że wykorzystano najnowocześniejsze pomiary.

Po co szukać wody na Księżycu? Cel to Mars

Amerykanie zaznaczyli, że powstawanie wody z wiatru słonecznego jest możliwe. Kwestionowali jedynie jego efektywność. Ich zdaniem jest to zbyt skomplikowane i mało wydajne.

Zespół badaczy poddał też analizie próbki z Marsa. – Takie badania nie były wcześniej prowadzone, a my uważamy, że mogą dostarczyć NASA cennych wskazówek na temat tego, gdzie znajduje się woda na Księżycu – tłumaczył Thiemens.

Badacz zaznaczał, że prawdziwym celem programu nie jest dotarcie ludzi na Księżyc, ale na Marsa. Powołał się na szacunki, według których na marsie jest prawdopodobnie minimum tyle wody, co na Księżycu.

Czytaj też:

Ojciec czwórki dzieci czeka na przeszczep serca. 38-latek zlekceważył grypęCzytaj też:

Naukowcy odkryli 34 podwodne łąki. Wszystko dzięki jednemu spostrzeżeniu