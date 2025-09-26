Zjawisko, które nie powinno istnieć. Odkryto niezwykły Krzyż Einsteina

Naukowcy z Rutgers University poinformowali o zaobserwowaniu wyjątkowego Krzyża Einsteina – rzadkiej konfiguracji, w której światło odległej galaktyki zostaje zakrzywione przez grawitację znajdujących się na pierwszym planie galaktyk, tworząc charakterystyczny układ czterech obrazów.

Choć zjawisko samo w sobie jest widokiem niezwykłym, tym razem astronomowie zauważyli coś, czego nie potrafili wytłumaczyć. W centrum układu pojawił się dodatkowy, piąty obraz. Jak stwierdził teoretyczny astrofizyk Charles Keeton, „to nie powinno się zdarzyć”.

Halo ciemnej materii ujawnione przez soczewkowanie

Obiektem, którego światło zostało zniekształcone, była galaktyka HerS-3 – znajdująca się blisko granicy obserwowalnego wszechświata. Jej światło dotarło do nas po 11,7 miliarda lat podróży. Na pierwszy rzut oka wyglądała nietypowo, co potwierdziły dalsze analizy zespołu Pierre’a Coxa z CNRS.

Astronomowie początkowo sądzili, że dodatkowy obraz to błąd. –Pomyśleliśmy sobie: „Co do cholery?” – przyznał Cox. Jednak dokładne modelowanie komputerowe pokazało, że żadna z widocznych galaktyk nie mogła odpowiadać za tę anomalię. Dopiero dodanie do modelu masywnego halo ciemnej materii wyjaśniło niezwykłe soczewkowanie grawitacyjne.

Nowe możliwości badań nad wszechświatem

Ciemna materia to jedna z największych tajemnic kosmosu – wiemy, że istnieje, ponieważ obserwujemy grawitację większą, niż mogłaby wytworzyć materia widzialna. Odkryty Krzyż Einsteina związany z HerS-3 dostarcza kolejnego, niezwykle wyraźnego dowodu jej istnienia.

Według badaczy, obserwowany efekt wynika z połączenia bliższej grupy galaktyk (jej światło podróżowało około 8 miliardów lat) z ogromną masą ciemnej materii, która zakrzywiła światło tak, by utworzyć niezwykły, pięciopunktowy Krzyż Einsteina.

