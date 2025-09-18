Spektakularne zjawisko na niebie. Naukowcy wszystko wyliczyli

Czarne dziury, które powstają w miejscu gwiazd i zapadają się, mogą ważyć nawet od trzech do 50 mas Słońca (centralnego punktu naszego układu). Te, w wyniku reakcji chemicznych, w pewnym kończą swój żywot – wybuchem supernowej. Grawitacja takich dziur jest niezwykle silna – nic nie może się z nich wydostać.

Rozróżniamy kilka czarnych dziur – wcześniej opisana ma związek właśnie z gwiazdami, ale istnieją też inne – tzw. pierwotne czarne dziury. To hipotetyczne obiekty, które mogły powstać w ciągu ułamków sekund – zaraz po Wielkim Wybuchu, czyli momencie, od którego – jak twierdzą naukowcy – nasz wszechświat zaczął się rozszerzać (i rozszerza do dziś). W przeciwieństwie do swoich gwiezdnych kuzynów mogłyby one być znacznie lżejsze i stanowić swoiste relikty epoki, gdy kosmos wypełniał głównie wodór i hel.

O tym, że czarne dziury nie są wieczne, wiadomo od dawna. Eksplodują one najprawdopodobniej raz na 100 tysięcy lat. Autorzy artykułu, który pojawił się w czasopiśmie naukowym „Physical Review Letters”, rozważyli scenariusz, w którym pierwotne czarne dziury mogłyby powstać z minimalnym ładunkiem, tyle że nie zwykłym, ale „ciemnym” (od ciemnego elektronu – cząsteczki o dużo większej masie i działającej w ramach tzw. ciemnych oddziaływań elektromagnetycznych).

Czarna dziura wybuchnie w ciągu najbliższej dekady? Ekspert: 90 proc. szans

Portal Live Science zacytował słowa eksperta – Aidana Symonsaz z University of Massachusetts. Naukowiec twierdzi, że jest nawet „90 procent szans” na to, że w ciągu najbliższej dekady uda się zaobserwować „wybuch czarnej dziury”. Jeśli zaobserwujemy takie zjawisko, będzie to niezwykle cenna chwila dla naukowców – w trakcie eksplozji dojdzie bowiem do wyplucia składników materii, takich jak elektrony czy kwarki. Być może pojawią się tam nawet zupełnie nowe, jeszcze nieodkryte elementy rzeczywistości, w tym kandydaci na cząstki wspomnianej wcześniej ciemnej materii.

I choć przyszłość maluje się obiecująco, to jednak nie ma pewności, że rzeczywiście w ciągu 10 lat zaobserwujemy nagły i spektakularny koniec istnienia jedne z czarnych dziur.

Czytaj też:

Odkryto tajemniczy przedmiot sprzed 3 tys. lat. Służył starożytnej „policji”?Czytaj też:

Roszczenia wobec skarbu ze Złotego Pociągu. Jego wydobycie oznacza dla Polski „chaos”?