Fascynujące doniesienia z kosmosu. Naukowcy dokonali przełomu

Swoje fascynujące ustalenia badacze opisali niedawno w czasopiśmie naukowym „The Astrophysical Journal Letters”. Możliwe, że dzięki odkryciu dowiemy się wkrótce, jak powstawały złożone związki chemiczne w młodym Wszechświecie.

Przełom w astronomii. Naukowcy dokonali ważnego odkrycia. Okazuje się, że „złożona chemia organiczna może zachodzić w prymitywnych środowiskach”

Astronomowie obserwowali rejony Drogi Mlecznej przy użyciu Kosmicznego Teleskopa Jamesa Webba. Znaleźli w pewnym momencie pięć dużych cząsteczek węgla wokół protogwiazdy w Wielkim Obłoku Magellana. Było to możliwe dzięki skierowaniu światła podczerwonego na lód otaczający ST6.

Znaleziono wtedy złożone związki chemiczne, takie jak: metanol, acetaldehyd, etanol, mrówczan metylu czy kwas octowy (główny składnik popularnego octu). Fascynujące jest szczególnie odkrycie tego ostatniego – jak dotąd jeszcze nigdy tego nie dokonano.

— To, czego uczymy się o Wielkim Obłoku Magellana, możemy odnieść do znacznie bardziej odległych galaktyk, istniejących w epoce, gdy Wszechświat był o wiele młodszy – zauważa współautorka pracy, Marta Sewiło. Astronomka z University of Maryland i National Aeronautics and Space Administration Goddard Space Flight Center wskazuje na „surowe warunki” panujące w tym miejscu, które „pokazują, jak złożona chemia organiczna może zachodzić w prymitywnych środowiskach, gdzie pierwiastków ciężkich, takich jak węgiel, azot i tlen, jest znacznie mniej”.

„Ogromny krok naprzód”

— Przed teleskopem Webba metanol był jedynym złożonym związkiem organicznym, który udało się jednoznacznie wykryć w lodzie wokół protogwiazd, nawet w samej Drodze Mlecznej – przypomina badaczka, cytowana przez portal Live Science. Podkreśliła też, „wyjątkowa jakość naszych nowych obserwacji pozwoliła zebrać olbrzymią ilość danych z pojedynczego widma — więcej, niż kiedykolwiek wcześniej udało się uzyskać”. Możliwe, że wśród złożonych związków chemicznych, które odkryto, był też glikolaldehyd, ale potrzeba więcej badań, by potwierdzić jego obecność w lodzie.

— Dzięki temu odkryciu dokonaliśmy ogromnego kroku naprzód w zrozumieniu, jak w kosmosie rodzi się złożona chemia i jak mogły powstać podstawy życia – podsumowuje Sewiło.

