„Mały pechowiec” w paczce rukoli. „Długa droga i warunki chłodnicze uratowały mu życie”

Fundacja Epicrates zajmująca się rehabilitacją i opieką nad bezdomnymi zwierzętami egzotycznymi opisała historię młodego gekona murowego, (Tarentola mauritanica), który „miał dużo szczęścia w swej ogólnie pechowej sytuacji”. „Przyjechał do Polski w paczce rukoli, która trafiła na półkę Lidla w pewnej miejscowości między Chełmem a Lublinem. Maluch został zauważony, dopiero gdy klientka sklepu zaczęła przygotowywać z rukoli sałatkę z fasolą” – podkreślono.

„Na szczęście było to jeszcze przed dodaniem octu i sosu. Jaszczur przed chwilą dotarł do nas i otrzymał fachową opiekę. Jest mocno wychłodzony, a o rokowaniach będzie można coś więcej powiedzieć dopiero za kilka dni. Tymczasem otrzymał imię Mr. Bean i zamieszkał w małym sterylnym terrarium, gdzie przejdzie kwarantannę” – brzmi fragment wpisu.

Zaczęła przygotowywać sałatkę, znalazła gekona. Jaszczur miał sporo szczęścia

Fundacja podsumowała, że „tacy pasażerowie na gapę trafiają do niej przynajmniej kilkanaście razy w roku”. „Uważajcie więc na zakupach i uważnie sprawdzajcie kupione rośliny – czasem może się kryć w nich jakiś mały pechowiec” – podsumowano.

– Ta długa droga i warunki chłodnicze tak naprawdę uratowały mu życie. Bez wody i pokarmu przez dłuższy czas nie miałby szans, natomiast niska temperatura sprawiła, że – jako zwierzę zmiennocieplne – miał spowolniony metabolizm, dzięki czemu przetrwał – tłumaczył w rozmowie z „Faktem” Bartłomiej Gorzkowski z Fundacji Epicrates.

Gekon został oddany do fundacji. Gdyby został wypuszczony na wolność, mógłby umrzeć

Gdyby gekon został wypuszczony na wolności, mogłoby to skończyć się dla niego tragicznie. Gad na ten moment wygląda dobrze i nie ma powodów do niepokoju. Zwierzę jest jednak zbyt małe, aby wykonać kompleksowe badania weterynaryjne, ale panuje optymizm co do jego stanu zdrowia. Po kwarantannie gekon trafi do adopcji.

