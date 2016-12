Prezydent powierzył obowiązki prezesa TK sędzi Julii Przyłębskiej

Akt powierzenia obowiązków wręczony został sędziemu Trybunału Konstytucyjnego Pani Julii Przyłębskiej podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w dniu 20 grudnia br. Ponadto, nowo wybrany przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 15 grudnia 2016 r. - sędzia Trybunału Konstytucyjnego Pan Michał Warciński złożył wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ślubowanie.

W poniedziałek 19 grudnia w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały trzy ustawy: o organizacji i trybie postępowania przed TK, o statusie sędziów TK oraz przepisy wprowadzające te ustawy. Wcześniej podpisał je prezydent Andrzej Duda.

Pakiet ustaw m.in. wprowadza specjalny tryb wyboru nowego prezesa TK. Zakłada też unieważnienie wyboru trzech sędziów TK jako kandydatów dziewięciorga sędziów TK na nowego prezesa Trybunału. Zgodnie z propozycją, od 19 grudnia, kiedy to kończy się kadencja Andrzeja Rzeplińskiego, do czasu powołania nowego prezesa, pracami TK pokieruje sędzia TK, „któremu prezydent RP w drodze postanowienia powierzy pełnienie obowiązków prezesa”. Byłaby to osoba w najwyższym stażem, a kryteria wskazują na sędzię Julię Przyłębską.