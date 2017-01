Sukces portu lotniczego w Radomiu. Lotnisko obsłużyło o 1226 procent więcej pasażerów niż w roku ubiegłym

Pierwsze 3 miesiące minionego roku były trudnym czasem dla Portu Lotniczego Radom. Linie Czech Airlines, które latały do Pragi przewiozły do 22 lutego niespełna 500 pasażerów. Dopiero 18 kwietnia polski przewoźnik SprintAir rozpoczął regularne operacje w czterech nowych kierunkach. 33-miejscowe samoloty Saab latały Berlina, Pragi, Gdańska i Wrocławia. Natomiast w czerwcu uruchomione zostało połączenie ze Lwowem. Tylko w lipcu radomskie lotnisko obsłużyło rekordowa liczbę 1513 pasażerów. Najczęściej wybierano trasę do Lwowa i Gdańska. Lotnisko przyjmowało także wielu pasażerów przylatujących i odlatujących z Radomia samolotami prywatnymi. Do końca grudnia całkowita liczba podróżnych wyniosła 9713. W porównaniu z rokiem ubiegłym jest to wzrost o 1226 procent. Oznacza to, że lotnisko w Radomiu nie jest już najmniejszym portem lotniczym w Polsce.

Jak podaje Gazeta.pl, aby port lotniczy w Radomiu mógł odnotować kolejny wzrost pasażerów niezbędne są inwestycje, których koszty są szacowane na blisko 100 mln złotych. Inwestycjami w Port Lotniczy w Radomiu zainteresowana jest izraelska spółka IHLS, która chce wykupić część udziałów w spółce. – Czekamy na potwierdzenie terminu spotkania. Wiem, że w delegacji izraelskiej mają być prawnicy i osoby decyzyjne, mam nadzieję, że wtedy zostanie ustalone na jakich zasadach ta spółka wejdzie z kapitałem do Portu Lotniczego. Będziemy wtedy też wiedzieć na jakie kolejne inwestycje możemy sobie pozwolić – tłumaczyła Dorota Sidorko, prezes radomskiego lotniska.

W planach rozbudowa lotniska w Radomiu

Jak poinformowało Radio Zet, planowana jest rozbudowa Portu Lotniczego w Radomiu. Władze projektują rozwój lotniska mimo tego, że lądują na nim maksymalnie trzy samoloty tygodniowo. Dokumenty w sprawie rozbudowy zostały już złożone u wojewody mazowieckiego. Inwestycje i dodatkowe wyposażenie radomskiego portu lotniczego to koszt 100 milionów złotych.

Z informacji uzyskanych przez reportera Radia Zet wynika, że środki na rozbudowę mogą pochodzić z budżetu miasta. Specjalna sesja rady miasta, na której ma zostać omówiona ta kwestia, została zaplanowana na styczeń. Równolegle prowadzone są poszukiwania inwestora strategicznego skłonnego do zainwestowania w lotnisko. Zdaniem władz portu, mimo dotychczasowych nie do końca zadowalających wyników, ma on duże możliwości. Ich zdaniem, by radomski port mógł zacząć prosperować, konieczne jest wydłużenie pasa startowego i wyposażenie w nowy sprzęt.