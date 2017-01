300 amerykańskich żołnierzy z trudnościami, ale dotarło do Poznania. Z czego wynikało opóźnienie?

Z informacji ujawnionych przez rzecznika prasowego Portu Lotniczego Poznań-Ławica Błażeja Patryna dowiadujemy się, że około 300 przybyłych do Polski amerykańskich żołnierzy nie miało łatwej przeprawy. Z powodu złej pogody lot z Fort Carson w stanie Kolorado do Poznania, z międzylądowaniem we Frankfurcie w Niemczech, znacznie się opóźnił. Przylot Amerykanów to kolejny etap sprowadzania kontyngentu wojsk USA do Polski.

W poniedziałek na poligonie w Świętoszowie koło Żagania pojawiły się pierwsze czołgi 3. Pancernego Brygadowego Zespołu Bojowego z 4. Dywizji Piechoty USA. W ramach operacji przetransportowania do Polski amerykańskich wojsk, Pentagon przemieści do naszego kraju w sumie 87 czołgów, 18 haubic samobieżnych Paladin, 419 pojazdów HMMWV oraz 144 wozów bojowych Bradley. W naszym kraju pojawią się też łącznie 4 tys. żołnierzy amerykańskich.

Oficjalne powitanie amerykańskich żołnierzy z Trzeciej Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej (ABCT – ang. Armored Brigade Combat Team), która wchodzi w skład 4. Dywizji Piechoty US Army, odbędzie się 14 stycznia.