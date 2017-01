Prezydent Duda z wizytą w Izraelu. „Polska będzie sprzyjać Izraelowi”

Prezydent Andrzej Duda pojechał do Izraela 16 stycznia wraz ze swoją małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. We wtorek wizyta rozpoczęła się w Jerozolimie od ceremonii powitania przez prezydenta Reuwena Riwlina. Duda w ciągu kilkudniowej wizyty (w Izraelu pozostaje do 19 stycznia) zamierza spotkać się m.in. z przewodniczącym Knesetu i premierem.

Około godz. 10 we wtorek odbyła się konferencja Andrzeja Dudy z prezydentem Izraela. Na wstępie Duda podziękował za zaproszenie i możliwość spotkania. – Więzi łączące nasze narody mają tysiącletnią historię. To jest relacja, która jest opleciona wzajemnymi związkami - i rodzinnymi bardzo często, ale przede wszystkim także i kulturowymi. To jest wielka wartość, która bezsprzecznie łączy nasze narody – mówił.

Polski prezydent podziękował Reuwenowi Riwlinowi za jego obecność w 2014 roku w Warszawie na uroczystości otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich. – Ten wspaniały obiekt jest właśnie świadectwem i dokumentem tej naszej wspólnej tysiącletniej historii, niezwykle ważnej zwłaszcza dla młodego pokolenia – mówił.

– Te więzi historyczne są niezwykle silne. Tak jak Pan Prezydent powiedział, w tej historii był też dramatyczny moment – była nim właśnie niemiecka napaść na Polskę, było to, co później stało się na okupowanych przez Niemcy hitlerowskie polskich ziemiach, były fabryki śmierci, był Holokaust, który w tak straszliwy sposób dotknął naród żydowski, zabierając wielu synów tego narodu, ale który zarazem w pewnym sensie był motorem do tego, aby budować silne i bezpieczne państwo izraelskie, w którego budowie - tak jak powiedziałem - współuczestniczyło także i wielu synów narodu żydowskiego urodzonych na polskiej ziemi – kontynuował.

Jak mówił dalej prezydent, do Izraela przyjechała z nim grupa młodych ludzi z polskich start-upów, którzy chcieli spotkać sie ze swoimi izraelskimi kolegami i dzielić się z nimi doświadczeniami. – Chciałbym jeszcze raz potwierdzić, że Polska przede wszystkim sprzyja z jednej strony Izraelowi, ale z drugiej strony także sprzyja cały czas w bardzo silny sposób procesowi pokojowemu tutaj, na Bliskim Wschodzie. Ogromnie nam zależy, by w tym niezwykle ważnym miejscu świata, gdzie te relacje bardzo często są trudne, układały się one jak najlepiej, z wzajemnym poszanowaniem narodów, ale także przy uwzględnieniu wzajemnych potrzeb, a więc poprzez rozmowę, dialog, poprzez to, aby te relacje były układane - powtarzam - wzajemnie, a więc bez narzucania z zewnątrz jakiejkolwiek woli przez inne państwa – zapewnił.