Szydło zapowiedziała przegląd resortów. Mówiła też o medycznej marihuanie

Jak zaznaczyła na początku premier, początek roku to dobry moment, żeby wyznaczać nowe kierunki i nowe zadania. – Program PiS, który realizujemy, powstał w ten sposób, że spotykaliśmy się z Polakami i te kierunki były efektem tych rozmów. Rząd jest po to, żeby rozwiązywać sprawy obywateli i zajmować się tym, co jest najistotniejsze dla państw – podkreśliła.

Beata Szydło zapowiedziała, że od jutra rozpoczyna z ministrami przegląd resortów, który potrwa przez najbliższe dwa tygodnie.–Będziemy starali się szukać przyczyn tego, co nie zostało zrobione. Ministrowie wyznaczą nowe zadania, które rząd podejmie. Przegląd resortów będzie dobrą okazją do tego, by zdać sprawozdanie z tego co zostało zrobione i co będzie w tym roku zrealizowane – wyjaśniła.

Jak mówiła premier, po każdym ze spotkań z ministrami, będzie na bieżąco przekazywać informacje o tym, co zostało ustalone w celu podania obywatelom kierunków i zasad, które zostaną przyjęte. Wyjaśniła, że konsultacje zaczynają się od spraw bezpieczeństwa. – To jedno z najważniejszych zadań, dotyczące życia polskich obywateli. Jutro spotkam się z Ministrem Obrony Narodowej Antonim Macierewiczem i ministrem Mariuszem Błaszczakiem – tłumaczyła.

Premier nawiązała również do sprawy kryzysu parlamentarnego. – Polacy nam płacą za to, żeby pracować. Ostatnie wydarzenia, które wywołała opozycja w Sejmie, nadwyrężyło zaufanie do polityków. Musimy to odbudować. Dlatego rząd będzie pracował po to, żeby te zadania, które podejmiemy będą ukierunkowane na te sprawy, na które czekają obywatele – wyjaśniła.

– Dzięki temu, że mamy przygotowany plan działań, przygotowaliśmy dobry program, skoncentrowaliśmy się na sprawach dotyczących obywateli. Przypomnę najważniejsze: program 500 plus, mieszkanie plus, uzgodnienia dla przedsiębiorców, które dają faktyczny zastrzyk pomocy dla nich, rozwój, infrastruktura, inwestycje, dobry stabilny budżet – wymieniała.

Program „Rodzina 500 plus”

Szydło pytana była o program „Rodzina 500 plus” i czy Polacy mogą spodziewać się w nim jakiś zmian. – Nas stać na 500 plus i ten program. Bez problemu został zrealizowany w zeszłym roku i są teraz też środki zarezerwowane. Mimo że opozycja straszyła, okazało się, że można. Gdzie były wydawane publiczne pieniądze, skoro okazało się, że się udało spiąć to i budżet jest w dobrej kondycji? – pytała.

Brexit

Premier pytano także o zaplanowane na dziś wystąpienie Theresy May ws. Brexitu. – Będę z uwagą przysłuchiwać się Theresie May, ale najistotniejsze dla nas jest to, aby wypracować zasady współpracy oparte na partnerstwie miedzy UE a Wielką Brytania. Dla mnie najważniejsze jest zagwarantowanie praw dla polskich obywateli. Będziemy dyskutować o tym. Więcej będzie można powiedzieć jak już May przedstawi swoje propozycje – mówiła Szydło.

Medyczna marihuana

Prezes Rady Ministrów odpowiedziała również na pytanie dotyczące medycznej marihuany. – Ważne jest zdanie ekspertów. To jest ważny temat, ale temat trudny. Jeżeli eksperci wskażą takie zalecenia, wówczas debata w Sejmie może się odbyć – poinformowała.