Politycy PO: Gdyby nie polityczna gra PiS, Śląsk byłby w tym roku bogatszy o 250 mln

Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego przyznał, że metropolia mogła istnieć już od 1 stycznia tego roku. – Gdyby nie polityczna gra PiS, Śląsk byłby bogatszy o 250 mln – tłumaczył.

„Ustawa przeleżała w KPRM 3 miesiące”

– Od początku kadencji mówiliśmy, że najprostszą drogą do powołania metropolii jest skorzystanie z istniejących przepisów. PiS postanowiło przyjąć nową ustawę, który w większości powtarza rozwiązania z obowiązującego już prawa. Ustawa przeleżała w KPRM 3 miesiące, do Sejmu skierowano ją dopiero 10 stycznia i nie jest jeszcze procedowana. Wszystko wskazuję na to, że gra PiS–u polega na opóźnieniu wprowadzenia metropolii i obarczenie wina za to samorządów – stwierdził podczas konferencji prasowej poseł Platformy Obywatelskiej Marek Wójcik.

„Wszyscy na Śląsku czekamy na metropolię, pomogłoby ona rozwija się naszemu regionowi”

– Liczymy na to, że na posłów PiS z naszego regionu przyjdzie pewne otrzeźwienie i dostrzegą, że samorząd to podstawa rozwoju, to podstawa funkcjonowania regionu. To jest bardzo niebezpieczne, gdy z poziomu Nowogrodzkiej mówi się regionom jak mają funkcjonować – stwierdził były minister sprawiedliwości Borys Budka. Polityk PO tłumaczył, że „jeśli na dole PiS nie cieszy się odpowiednim poparciem, wtedy zdaniem prezesa PiS demokracja nie funkcjonuje prawidłowo”. – Nie ma naszej zgody na upolitycznienie samorządów. Wyjątkowo szkodliwe jest narzucanie z Nowogrodzkiej kto ma rządzić w regionach, a naszej zgody na upolitycznienie samorządów nie będzie – podkreślił.