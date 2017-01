Gowin zaskoczony planami PiS. „W oczywisty sposób sprzeczne z zasadą niedziałania prawa wstecz”

– Zaskoczyła mnie deklaracja zmiany ordynacji samorządowej już od najbliższych wyborów. To jest w oczywisty sposób sprzeczne z zasadą niedziałania prawa wstecz – mówił obecny minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Nie zgadza się również z zapisem odbierającym bierne prawo wyborcze politykom sprawującym obecnie funkcje wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast przez dwie kadencje. Istotnym postulatem PiS jest też zwiększona transparentność podczas głosowania. Mowa m.in. o lepszym zabezpieczeniu procesu wyborczego i przezroczystych urnach

Gowin chwalił za to pomysł w dwukadencyjnością. – Tak przewiduje program nie tylko Polski Razem, ale też wspólny program, który przygotowaliśmy z PiS-em i Solidarną Polską przed wyborami samorządowymi w 2014 roku – przypominał. Jedynym warunkiem jaki stawiał, było wydłużenie długości kadencji do lat pięciu. – Dwukadencyjność ma wielki atut: po dwóch kadencjach doświadczeni samorządowcy siłą rzeczy będą przechodzili do polityki ogólnopolskiej, podnosząc jakość tej polityki – przekonywał.