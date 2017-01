Szczecinek: Odkryto ognisko ptasiej grypy. W mieście zebrano sztab kryzysowy

W piątek 20 stycznia niedaleko Szczecinka w województwie Zachodniopomorskim odkryto kolejne ognisko ptasiej grypy w Polsce. Teren w promieniu 10 km od jeziora Trzesiecko, gdzie znaleziono martwe łabędzie został ogrodzony. Na hodowców drobiu nałożono również zakaz wypuszczania w tym rejonie zwierząt. Informacja o tym, że łabędzie zaraziły się wirusem H5N8 (wirusem ptasiej grypy) została potwierdzona przez laboratorium w Puławach, w których przebadano pobrane od ptaków próbki. W związku z wykryciem wirusa H5N8, w Szczecinku zebrał się już sztab kryzysowy.

Dotychczas nie odkryto ani jednego przypadku przeniesienia się wirusa na ludzi, jednak mimo tego wydano ostrzeżenie, aby ograniczyć kontakt z zakażonymi zwierzętami. Zaapelowano również do mieszkańców, by nie dokarmiali ptaków i nie zbliżali się do ich siedlisk, aby zmniejszyć ryzyko przenoszenia wirusa. – Wirus H5N8 nie jest groźny dla ludzi. Nie przenosi się też na psy, koty i inne zwierzęta w Szczecinku – tłumaczył burmistrz Szczecinka Jerzy Hardie-Douglas dodając, że „wszystkie działania skupiają się na tym, by zmniejszyć prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się wirusa ptasiej grypy na ptaki hodowlane”.