Kuchciński: W Sejmie będzie debata o odwołaniu mnie ze stanowiska marszałka Sejmu

Marek Kuchciński mówił na antenie Polskiego Radia 24 o najbliższym posiedzeniu Sejmu. – Posiedzenie ma potrwać 2 dni, ale nie wykluczam jego rozszerzenia. W pierwszym dniu według wstępnego harmonogramu posłowie zajmą się m.in. propozycją Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącą likwidacji konkursów na dyrektorów sądów, a także II czytaniem nowelizacji ustawy o SKOK-ach. Posłowie mają także wybrać członka Trybunału Stanu.

„Nie potrafię zrozumieć zachowania posłów opozycji radykalnej”

– Nie potrafię zrozumieć zachowania posłów opozycji radykalnej. 16 grudnia zawiódł zdrowy rozsądek ze strony posłów, którzy do tej pory przez 8 lat, do 2015 roku byli obozem rządowym. Przez cały ubiegły rok w większości przypadków widać było, że przegrywają w sposób demokratyczny. Nie mogli się z tym pogodzić. Wydaje mi się, że byli także wykorzystywani przez różne siły międzynarodowe do tego, żeby wprowadzić destabilizację w Polsce – ocenił marszałek Sejmu. Marek Kuchciński przyznał, że „patrzył z troską i niepokojem na to, co działo się w Sejmie”. – Pytanie, czy grupa posłów opozycji nie wystąpiła wobec własnego państwa? „To taka jakby współczesna Targowica” – stwierdził.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński mówił również o wniosku o odwołanie go z funkcji Marszałka Sejmu, który złożyła Platforma Obywatelska. – Będzie debata, ale nie słyszałem, żebym stracił poparcie partii – stwierdził polityk dodając, że „jeśli chodzi o prawidłowość złożenia tego wniosku, został złożony prawidłowo”. – Jeśli o zasadność, to już mam inne zdanie – przyznał.

Wniosek o odwołanie marszałka Sejmu

Wniosek o odwołanie Marka Kuchcińskiego został złożony przez polityków PO 12 stycznia. Mimo tego, nadal nie został on opublikowany na stronach internetowych Sejmu. W uzasadnieniu wniosku Platforma Obywatelska tłumaczy, że Marek Kuchciński złamał wiele punktów regulaminu Sejmu m.in. uniemożliwienie składania wniosków formalnych, głosowanie bez możliwości sprawdzenia tożsamości głosujących posłów i niemające podstaw prawnych blokowanie głosowanych poprawek do budżetu. Platforma Obywatelska zaproponowała na stanowisko marszałka Sejmu Rafała Grupińskiego.