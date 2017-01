Brutalne zabójstwo w Warszawie. Kajetan P. ponownie zbadany przez psychiatrów

Opinia psychiatryczno-psychologiczna miała zostać wydana przez ekspertów Instytutu Psychiatrii i Neurologii. W połowie przyszłego miesiąca dokument ma trafić do prokuratury. Potem będą go analizować śledczy. Od ich wniosków zależy, czy Kajetan P. będzie mógł odpowiadać przed sądem. Podejrzany o brutalne morderstwo na warszawskiej Woli przeszedł kolejne jednorazowe badanie, ponieważ prawo nie zezwala na jego dalszą obserwację psychiatryczną. RMF24.pl przypomina, że zespół biegłych po ostatniej obserwacji stwierdził, że Kajetan P. powinien trafić do zakładu psychiatrycznego. Mężczyzna od ponad miesiąca przebywa w areszcie w Poznaniu.

Brutalne zabójstwo na Woli

30-letni Kajetan P. miał poznać swoją ofiarę w bibliotece na warszawskiej Woli, gdzie pracował. Kobieta, jego równolatka, miała mu udzielać lekcji włoskiego. Z ustaleń prokuratury wynika, że straż pożarna, wezwana lutego o godz. 15:00 na ulicę Potocką w Warszawie, po ugaszeniu niewielkiego pożaru znalazła pozbawione głowy ciało młodej kobiety. Jednym z lokatorów mieszkania był Kajetan P. Śledczy ustalili tożsamość ofiary. To 30-letnia Katarzyna J., której zaginięcie z mieszkania na Woli zgłosił współlokator.

W wynajmowanym przez nią lokalu znaleziono liczne ślady krwi. Prokuratura uważa, że to właśnie tam Kajetan P. zabił kobietę, po czym przewiózł jej ciało do wynajmowanego przez siebie mieszkania. W trakcie szeroko zakrojonych poszukiwań ustalono, że podejrzany mógł zbiec na Maltę. Polscy policjanci wspólnie z lokalnymi stróżami prawa wytypowali miejsca, do których mógł udać się Kajetan P. W poszukiwaniach łącznie udział wzięło ponad 100 policjantów.