WOŚP „nagrodziło” prezesa TVP Jacka Kurskiego

Pumeks z serduszkiem WOŚP to ironiczna nagroda przyznawana przez fundację od 2016 roku. Pierwszym laureatem został poseł Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Pięta, który krytykował działania WOŚP. Polityk sugerował, że „każdy funkcjonariusz publiczny, który zaangażuje się w tę inicjatywę, powinien zwolnić się ze służby”. W tym roku fundacja postanowiła „nagrodzić” prezesa Telewizji Publicznej Jacka Kurskiego. – Jacek Kurski jest laureatem pumeksu za niesamowity upór, aby nie grać z Orkiestrą. Jego upór był tak silny, że dopiął swego. Jest człowiekiem konsekwentnym, który od początku do końca nie chciał z nami grać – tłumaczył Jurek Owsiak. 25. finał WOŚP był bowiem po raz pierwszy w historii transmitowany przez stację TVN. Telewizja Publiczna praktycznie nie informowała o charytatywnej zbiórce. Relacje z WOŚP pojawiały się tylko w niektórych ośrodkach regionalnych TVP3.

– Dużo się działo, bardzo się dużo działo. Szkoda, że tego nie pokazywaliście. Mówię do TVP Info. Mówię to do Was, a więc jako płatnik abonamentu za telewizję. Jestem zażenowany, że Telewizja Polska zrezygnowała z pokazywania tego wydarzenia. To jest wydarzenie obywatelskie nas wszystkich. Nas wszystkich – mówił tuż po finale Jurek Owsiak dodając, że „sprzęt kupiony za pieniądze zebrane podczas WOŚP jest gotowy na pomoc, gdyby prezes Telewizji Publicznej jej potrzebował”

Serduszko WOŚP wymazane w TVP

Dziennikarz Piotr Witwicki zauważył na Twitterze, że niedzielę 15 stycznia w głównym wydaniu Wiadomości pojawił się materiał poświęcony protestowi młodych posłów opozycji. Jednym z polityków, których wypowiedź została zacytowana był Arkadiusz Myrcha. W materiale „Wiadomości” z kurtki polityka zniknęło serduszko WOŚP. Całą sprawę na Twitterze skomentował Arkadiusz Myrcha. Poseł PO podkreślił, że „przez cały czas na jego kurtce widniało serduszko WOŚP, a jego wymazanie podczas montażu jest żenujące, małostkowe i zwyczajnie chamskie”. – Chciałbym tylko skomentować kolejną inicjatywę telewizji publicznej. A mianowicie w wyemitowanym wczoraj materiale zostało bezpardonowo wygumkowane to oto serduszko, które wczoraj przez cały dzień nosiłem bardzo dumnie i bardzo dumnie noszę je także dzisiaj. Widać, że decydentów ten widok bardzo razi. To jest dowód ich małostkowości i żenującego postępowania – stwierdził parlamentarzysta PO.