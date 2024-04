Ministerstwo zabrało głos ws. TVP: Spór korporacyjny został zakończony

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydało komunikat w sprawie postanowienia starszego referendarza Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, który oddalił wniosek o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w radzie nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej. W uzasadnieniu powołał się on na ustawę o PAP, z której wynika, że członków zarządu, w tym prezesa, powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych. Likwidator zaskarżył to orzeczenie stwierdzając, że powoduje to utratę mocy postanowienia, które wydał referendarz.

„Celem rozwiania wątpliwości Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako reprezentant Skarbu Państwa uprzejmie wyjaśnia, że wszystkie spółki mediów publicznych oraz Polska Agencja Prasowa, zostały skutecznie postawione w stan likwidacji, co jest potwierdzone wpisami do Krajowego Rejestru Sądowego” – czytamy w sobotnim komunikacie.

MKiDN wydało komunikat w sprawie wpisu do KRS zmian w mediach publicznych

Resort zapewnił, że jedynymi organami uprawnionymi do reprezentacji wymienionych spółek są likwidatorzy, którzy w odniesieniu do wszystkich 20 spółek zostali ujawnieni w rejestrze przedsiębiorców KRS. Wspomniane postanowienie referendarza sądowego z dnia 5 kwietnia 2024 roku w sprawie Polskiej Agencji Prasowej S.A. w likwidacji dotyczy jedynie rady nadzorczej.

„Zostało ono skutecznie zaskarżone do sądu, w konsekwencji czego straciło swoją moc do czasu finalnego rozstrzygnięcia przez skład sędziowski. Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki są ważne i obowiązujące do czasu ewentualnego prawomocnego uznania ich nieważności przez sąd”.

Dlatego – jak tłumaczy MKiDN – Rada Nadzorcza PAP S.A. w likwidacji powołana 19 grudnia 2023 roku działa w pełni legalnie i wykonuje na co dzień swoje obowiązki. Podobnie jak likwidator Spółki, pan Marek Błoński.

Przy okazji MKiDN poinformowało, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w dniu 18 kwietnia 2024 roku wydał trzy ważne orzeczenia w sprawie TVP S.A. w likwidacji. Umorzył bowiem postępowania w sprawie wniosków Macieja Łopińskiego, Michała Adamczyka i Tomasza Owsińskiego o ich wpis do KRS jako członków zarządu TVP, uznając że wobec skutecznego otwarcia likwidacji i wpisania pana Daniela Gorgosza jako likwidatora Spółki, wszelki spór korporacyjny został zakończony.

