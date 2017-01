Wypadek z udziałem samochodu Kancelarii Sejmu. Pasażerem poseł PO

Do zdarzenia doszło około godziny 16:00 przy ulicy Rakowieckiej. Jak podaje RMF24.pl, kolizję spowodował Krzysztof Sz., szef Wydziału Administracji Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Pasażerem auta Kancelarii Sejmu był Bogusław Sonik, poseł Platformy Obywatelskiej. Nikt nie został ranny.

Inną wersję wydarzeń przedstawił na Twitterze Bogusław Sonik. Zamieścił też zdjęcie z miejsca zdarzenia.„Jakaś czarna seria dzisiaj. Przed samochodem sejmowym w którym jechałem, nagły skręt na ciągłej linii podwójnej wykonał peugeot. Efekt widać” – napisał.

Przypomnijmy, że 25 stycznia o godz. 17.40 za zjazdem na autostradę A1, na drodze krajowej nr 10 w Lubiczu Dolnym koło Torunia doszło do wypadku, w którym brał udział samochód ministra obrony narodowej. Zderzyło się tam osiem aut. W wypadku ucierpiały trzy osoby, ich życie nie jest zagrożone. We wszystkich 8 autach podróżowało 15 osób. Ministrowi Antoniemu Macierewiczowi nic się nie stało – po jakimś czasie od karambolu szef MON przesiadł się do innego pojazdu Żandarmerii Wojskowej i odjechał z miejsca wypadku w kierunku Warszawy.

Na razie nie ma wstępnych przyczyn wypadku, wiadomo jedynie, że wyjaśnieniami karambolu zajmie się Żandarmeria Wojskowa, a nie policja – wynika z ustaleń TVN24. Według informacji RMF FM postępowanie będzie prowadzone nie w sprawie wypadku, a kolizji drogowej.