Macierewicz mówi o „niebezpieczeństwach, jakie stanęły przed Polską” i chwali młodzież

W sobotę, 28 stycznia w Batalionie Reprezentacyjnym WP, odbyła się uroczysta inauguracja roku szkoleniowego członków organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych, zorganizowanej przez Biuro do Spraw Proobronnych MON. Po uroczystości przeprowadzone zostało także szkolenie z zakresu musztry i ceremoniału wojskowego.

Minister wyraził przekonanie, że armia zawodowa nie wystarczy, by zapewnić bezpieczeństwo Polscem jako krajowi położonemu na granicy NATO, stąd potrzeba obrony terytorialnej w nowym kształcie. Jednym z zadań organizacji proobronnych jest przygotowanie ochotników do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

– Rozpoczynamy nowy rok szkolenia, które ma doprowadzić do tego, byście byli gotowi do podjęcia służby w wojsku, służby w oddziałach Obrony Terytorialnej kraju, ale przede wszystkim byście byli zdolni do współdziałania z wojskiem w wysiłku proobronnym, także w życiu codziennym, także w waszej szkole, w miejscu pracy tam gdzie jesteście na co dzień. Byście stali się zalążkiem tej siły, która na co dzień utrzymuje naród w gotowości, w zdolności do odparcia każdego zagrożenia, świadomości, że bez siły zbrojnej, bez zdolności do podjęcia walki czynnej nie ma niepodległości – powiedział minister Antoni Macierewicz.

– Nie przypadkiem odwołałem się do sformułowania, które w przeszłości stało się symbolem polskiego wysiłku zbrojnego w walce o niepodległość. Większość z was wywodzi się ze związku strzeleckiego, ale także z legii akademickiej, ale także z organizacji proobronnych, które powstały już w ostatnich latach, jako odpowiedź na potrzebę współczesną, na konieczność wstrząśnięcia zmurszałym gmachem, który nie był zdolny do rzeczywistego stawienia czoła niebezpieczeństwom jakie przed Polską stanęły. To właśnie zryw polskiej młodzieży ostatnich lat sprawił, że została podjęta działalność na rzecz przeorganizowania polskiego wojska, tak, żeby otworzyło się na potrzeby narodu, tak, żeby było zdolne na powrót stać się immanentną częścią narodu, niewyodrębnioną, zamkniętą we własnej skorupie, organizacją żyjącą wyłącznie własnym życiem. Wojsko jest częścią narodu, Wy jesteście tym łącznikiem, który na nowo wojsko przywraca narodowi – zakończył minister Macierewicz.